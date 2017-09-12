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Права провести финал фестиваля «Студенческая весна» на Байкале намерена добиваться Иркутская область

Фото: Юрий Назыров
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Иркутск. Сибирские новости - Иркутская область будет добиваться права провести финал фестиваля «Студенческая весна» на Байкале. Об этом заявил губернатор Сергей Левченко во время встречи с делегацией области, которая представляла регион на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». В мероприятии также приняли участие первый заместитель губернатора Владимир Дорофеев, зампред правительства Валентина Вобликова, министр по молодежной политике Александр Попов, председатель Молодежного правительства Артем Миронов, представители вузов и студенческих творческих коллективов.

С. Левченко поздравил студенческие коллективы, которые заняли призовые места и получили специальные призы в финале Всероссийского фестиваля. "Вы достойно представили наш регион, показали, как талантлива иркутская молодежь, которая не только добивается замечательных успехов в учебе, научной деятельности, но и совершенно профессионально выступает на сцене. Вы добились права выступать на сцене Кремлевского Дворца, вас видела вся страна, мы гордимся, что у нас в регионе такая замечательная молодежь. Уверен, что Иркутская область сможет добиться права провести один из финалов Всероссийской «Студенческой весны» у нас, на Байкале, заявку мы подадим в ближайшее время", - обратился к собравшимся С. Левченко.

Губернатор вручил представителям вузов и творческих коллективов благодарности и памятные знаки в честь 25-летия фестиваля. Награды получили ректоры ИрНИТУ Михаил Корняков, ИрГУПС Андрей Хоменко, ИГМУ Игорь Малов, руководитель народного коллектива эстрадной студии «Театр песни» Центра культуры и досуга ИрГУПС Ирина Михед. Благодарностью Федерального агентства по делам молодежи отмечен Артем Миронов.

Напомним, областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» проводится в регионе ежегодно, в этом году он был посвящен 80-летию Иркутской области и 80-летию со дня рождения драматурга Александра Вампилова. В областном этапе приняли участие 1,205 тыс. человек.

В 2017 году юбилейный XXV Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» прошел в Туле и Москве, в конкурсной программе приняли участие более 3 тыс. студентов. Делегация Иркутской области успешно выступила на фестивале, регион представляли 41 человек. Первое место занял мужской ансамбль русской песни «Калина» (ИрНИТУ), второе место - женский ансамбль русской песни «Калина» (ИрНИТУ), третье место - танцевальный коллектив «Движение» (ИрГУПС). Специальными призами на исполнительское мастерство были отмечены Вячеслав Паршинцев из ИрГУПС, выступивший в оригинальном жанре, и студенческий театр «Событие» (ИГМУ).

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2017-09-12 09:13:19




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