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Годовалая девочка захлебнулась в ведре с водой

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Иркутск. Сибирские новости - Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти малолетней девочки. Накануне вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение от фельдшера районной больницы о том, что в доме по улице Маяковского посёлка Ангарский Аларского района обнаружено тело годовалой девочки без видимых следов насильственной смерти.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, установлено, что мать, выполняя работу по дому, на некоторое время оставила без присмотра свою малолетнюю дочь. В это время девочка прошла в помещение, где находится умывальник, облокотилась на шторку под ним и опрокинулась в 15-литровое ведро с водой. Самостоятельно ребенок выбраться из ведра не смог и захлебнулся. Известно, что семья, в которой воспитывалась девочка, многодетная, полная, благополучная.

В настоящее время проводится необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Тело девочки направлено судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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2017-09-12 10:52:34




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