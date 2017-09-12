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Погрузка на ВСЖД за восемь месяцев превысила 43,1 млн тонн

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Иркутск. Сибирские новости - По итогам работы за восемь месяцев 2017 года погрузка составила более 43,1 млн тонн. Прирост к аналогичному показателю 2016 года составил 2,7%.

По сравнению с прошлогодними данными произошло увеличение погрузки химикатов на 69,6%, цветных металлов - на 12,7 %, железной руды - на 7,1%, бумаги - на 5,8%, каменного угля - на 5,6%, продукции лесопромышленного комплекса - на 3,3%.

Вместе с тем, по ряду номенклатур отмечено снижение. Так, погрузка строительных грузов снизилась на 16,6%, промышленного сырья - на 9%, нефтяных грузов - на 6,9%.

В августе на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено свыше 5,3 млн тонн грузов, что аналогично показателю соответствующего периода прошлого года.

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2017-09-12 11:06:27




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