Причину смерти младенца в Ольхонском районе установит судебно-медицинская экспертиза

11:26 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти 2-месячного …

Открытый чемпионат и первенство Иркутской области по конному спорту стартовали в Грановщине

11:23 - Иркутск. Сибирские новости - Открытый чемпионат и первенство Иркутской области по олимпийским дисциплинам …

Полицейские поощрят ангарчан, задержавших опасного рецидивиста

11:20 - Иркутск. Сибирские новости - В Ангарске полицейские поощрят граждан, которые удерживали злоумышленника, …

Огнем повреждены 240 автомобилей с начала года в Иркутской области

11:11 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области с начала года огнем повреждены 240 транспортных средств. …

Погрузка на ВСЖД за восемь месяцев превысила 43,1 млн тонн

11:06 - Иркутск. Сибирские новости - По итогам работы за восемь месяцев 2017 года погрузка составила более 43,1 …

Годовалая девочка захлебнулась в ведре с водой

10:52 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти малолетней …

Права провести финал фестиваля «Студенческая весна» на Байкале намерена добиваться Иркутская область

09:13 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская область будет добиваться права провести финал фестиваля «Студенческая …

Экологический рейтинг разработали для турбаз и гостиниц Байкала

08:07 - Иркутск. Сибирские новости - Экологический рейтинг для расположенных на побережье Байкала турбаз и гостиниц …

Уборочную кампанию первыми в Иркутской области заканчивают усольские аграрии

08:03 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области продолжается уборочная кампания. Аграриями области обмолочено …

Мусор на Ольхоне убирали активисты ОНФ

08:00 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутские активисты Общероссийского народного фронта совместно с местными …