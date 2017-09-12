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Причину смерти младенца в Ольхонском районе установит судебно-медицинская экспертиза
11:26 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти 2-месячного …
Открытый чемпионат и первенство Иркутской области по конному спорту стартовали в Грановщине
11:23 - Иркутск. Сибирские новости - Открытый чемпионат и первенство Иркутской области по олимпийским дисциплинам …
Полицейские поощрят ангарчан, задержавших опасного рецидивиста
11:20 - Иркутск. Сибирские новости - В Ангарске полицейские поощрят граждан, которые удерживали злоумышленника, …
Огнем повреждены 240 автомобилей с начала года в Иркутской области
11:11 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области с начала года огнем повреждены 240 транспортных средств. …
Погрузка на ВСЖД за восемь месяцев превысила 43,1 млн тонн
11:06 - Иркутск. Сибирские новости - По итогам работы за восемь месяцев 2017 года погрузка составила более 43,1 …
Годовалая девочка захлебнулась в ведре с водой
10:52 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти малолетней …
Права провести финал фестиваля «Студенческая весна» на Байкале намерена добиваться Иркутская область
09:13 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская область будет добиваться права провести финал фестиваля «Студенческая …
Экологический рейтинг разработали для турбаз и гостиниц Байкала
08:07 - Иркутск. Сибирские новости - Экологический рейтинг для расположенных на побережье Байкала турбаз и гостиниц …
Уборочную кампанию первыми в Иркутской области заканчивают усольские аграрии
08:03 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области продолжается уборочная кампания. Аграриями области обмолочено …
Мусор на Ольхоне убирали активисты ОНФ
08:00 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутские активисты Общероссийского народного фронта совместно с местными …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в среду ожидается переменная облачность, ночью местами в западных районах небольшие дожди, днем местами по области небольшие и умеренные дожди, днем грозы, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - На рынке труда Иркутской области на период до 2028 года общая потребность организаций региона в работниках составит 188 тыс. человек.
Актуально
Телекоммуникационная инфраструктура «Ростелекома» в день голосования в Иркутской области, который прошел 10 сентября, отработала безупречно. «Ростелеком» обеспечил 109 Участковых избирательных комиссии и 10 территориальных комиссий Иркутской области телефонной связью, а также предоставил Центральной избирательной комиссии собственные каналы связи для бесперебойного функционирования автоматизированной системы ГАС «Выборы».
Крылатый металл все чаще используется в проводах и трансформаторах.
Пресс-релиз
Сотрудники Иркутского филиала «Ростелекома» приняли участие в главном Всероссийском экологическом волонтерском экомарафоне En+ Group «360 минут». Вместе с волонтерами из 30 городов России объединились, чтобы очистить берега Байкала от мусора.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, в третий раз проводит кинофестиваль российского кино с 9 сентября по 15 октября в семи малых городах и поселках России в регионах присутствия компании. Мероприятие проводится в рамках масштабного социально-культурного проекта «РУСАЛ ФестивAL». Цель проекта – знакомство жителей регионов с лучшими работами современного российского кинематографа, формирование интереса к культуре и искусству у жителей малых городов. На реализацию проекта компания выделила более 11 млн рублей.
Торжественное посвящение учеников профильного "Роснефть-класса" состоялось в ангарской школе № 10. С напутственными словами к школьникам обратились учителя, руководители АНХК и молодые специалисты, учащимся повязали галстуки с символикой «Роснефти» и вручили подарки.