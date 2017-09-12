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Огнем повреждены 240 автомобилей с начала года в Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области с начала года огнем повреждены 240 транспортных средств. В подавляющем большинстве случаев причиной пожаров стало нарушение правил их устройства и эксплуатации - зарегистрировано 108 таких возгораний. В 72-х случаях к пожару привело неосторожное обращение с огнем, в 36-ти - умышленные действия по уничтожению имущества. 17 пожаров произошли из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электорооборудования автомобилей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В минувший понедельник в Иркутске на Иннокентьевском мосту произошло возгорание в моторном отсеке автомобиля Land Rover Freelander. Пожар был ликвидирован за 3 минуты прибывшими огнеборцами. По предварительным данным, его причиной стало короткое замыкание электропроводки.

Ночью 12 сентября в Иркутске загорелся припаркованный у жилого дома на улице Донской автомобиль Land Cruiser 100. На момент прибытия первого подразделения транспортное средство было охвачено огнем полностью. Открытое горение было оперативно ликвидировано за счет применения воздушно-механической пены. Тем не менее огнем были уничтожены сгораемые части автомобиля. В числе основной версии возникновения пожара - поджог.

Около 60% возгораний происходит из-за замыкания электропроводки и неисправности топливной системы. Наличие в автомобиле топлива, обилия пластика, легкогорючего обивочного материала салона приводит к тому, что автомобиль полностью сгорает за 5 - 10 минут, поэтому необходимо иметь в машине огнетушитель. Держать его надо в легкодоступном месте, чтобы быстро им воспользоваться при возникновении опасности. Как показала практика, наиболее эффективными, при тушении загораний в автомобилях, являются углекислотные огнетушители.

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2017-09-12 11:11:23




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