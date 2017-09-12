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Полицейские поощрят ангарчан, задержавших опасного рецидивиста

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Иркутск. Сибирские новости - В Ангарске полицейские поощрят граждан, которые удерживали злоумышленника, пытавшегося похитить деньги из кассы супермаркета.

Вечером 2 сентября в дежурную часть Управления МВД России по Ангарскому городскому округу поступило сообщение о попытке хищения денежных средств в одной из торговых точек города. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Установлено, что в вечернее время 32-летний местный житель, находясь в магазине, тайно похитил ключи от кассового аппарата. Ангарчанин вышел из магазина, а через несколько минут вернулся и пытался открыть кассовый аппарат украденными ключами. Манёвр не остался незамеченным персоналом супермаркета, и женщины-продавцы задержали предполагаемого вора при попытке убежать из магазина. В поимке злоумышленника также приняли участие и невольные свидетели произошедшего из числа покупателей. В дальнейшем подъехавший наряд вневедомственной охраны задержал нарушителя.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158 УК РФ «покушение на кражу».

Руководством УМВД действия граждан не остались без внимания и за свою смелость, проявленную при задержании преступника, они будут поощрены.

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2017-09-12 11:20:05




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