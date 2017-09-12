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Открытый чемпионат и первенство Иркутской области по конному спорту стартовали в Грановщине

Фото: Юрий Назыров
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Иркутск. Сибирские новости - Открытый чемпионат и первенство Иркутской области по олимпийским дисциплинам конного спорта выездке, конкуру и конному троеборью стартовали сегодня в конном центре Фонда Тихомировых в поселке Грановщина Иркутского района. Участие в соревнованиях принимают более 40 спортсменов из конных клубов Иркутской области.

Спортсмены выступают в четырех возрастных категориях: дети до 14 лет, юноши и девушки с 14 до 18 лет, юниоры и юниорки с 19 по 21 года, мужчины и женщины старше 21 года.

Сегодня проходят соревнования по выездке, 13 сентября спортсмены поспорят за звание чемпиона в конкуре «На стиль» и манежной езде. 14 сентября на кросс по пересеченной местности выйдут троеборцы, с 15:00 будут проходить соревнования по выездке в программе «Костюмированный фристайл», всадники будут демонстрировать свободные композиции под музыку. 15 сентября разыграют оставшиеся медали в конкуре. А в субботу, 16 сентября, с 12:00 в соревнованиях по преодолению препятствий будет разыгран Кубок губернатора Иркутской области.

«Это завершающий турнир спортивного сезона 2017 года. По результатам этих соревнований всадникам будут начисляться рейтинговые очки. Наш многодневный конноспортивный марафон завершится награждением сильнейших спортсменов, занявших лидирующие позиции в рейтинге лучших всадников Иркутской области 2017 года», - рассказала секретарь соревнований Елена Попова.

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2017-09-12 11:23:31




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