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Причину смерти младенца в Ольхонском районе установит судебно-медицинская экспертиза

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Иркутск. Сибирские новости - Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти 2-месячного ребенка.

Утром 11 сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в доме по улице А. Намшеева деревни Харанцы Ольхонского района обнаружено тело 2-месячного ребенка. Установлено, что накануне родители уложили спать ребенка с собой на кровать. Под утро мать обнаружила, что ребенок не дышит.

Известно, что семья полная, на учете в ПДН не состоит. В семье воспитывается еще один несовершеннолетний ребенок.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Тело младенца направлено судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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2017-09-12 11:26:59




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