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Заключительный этап VIII Международного Славянского форума «Золотой Витязь» стартовал в Иркутске
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Иркутск. Сибирские новости - С 12 по 15 сентября в Иркутске пройдет заключительный этап VIII Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь».
В 2017 году форум посвящен памяти писателя В. Распутина - первого почетного председателя МСЛФ «Золотой Витязь».
Откроет мероприятие гала-концерт популярных артистов кино и театра, а также выступления выдающихся литераторов-участников «Золотой Витязь» на основной сцене Иркутского Драмтеатра. В этот же день на церемонии открытия писателям Виктору Потанину и Захару Прилепину будут вручены высшие награды Славянского форума - Золотые медали им. А. С. Пушкина.
«8 лет назад мы попросили благословения на проведение форума не только кино, но и всех искусств. И вот армия наша растет. У нас 11 тыс. членов из 15 православных стран. Славянский форум доказал свою состоятельность, необходимость сложнейшему современному культурному стоянию за истинное Слово. Созвездие талантливых литераторов, прозаиков, поэтов и публицистов Славянского мира соединилось в Иркутске для того, чтобы почтить светлую память Валентина Распутина и Александра Вампилова - двух великих сыновей Иркутской земли - и продолжить их служение русской литературе», - прокомментировал президент СФИ, член Патриаршего совета по культуре Николай Бурляев.
Среди участников «Золотого Витязя» актеры театра и кино Н. Бурляев, И. Лачина, И. Скляр, С. Маховиков, Л. Шахворстова, деятели культуры поэт, драматург, сопредседатель Союза писателей России К. Скворцов, главный редактор альманаха «Российский архив», главный редактор студии «Тритэ» А. Налепин и многие другие. В рамках форума известные российские и славянские писатели и поэты проведут мастер-классы, состоятся творческие встречи актеров театра и кино со зрителями, пройдет кинопоказ «Классики Русской литературы на экране» и круглый стол на тему «Духовные традиции литературы Славянского мира».
Цель «Золотого Витязя» - это собирание и объединение литераторов, руководствующихся в своем творчестве девизом «За нравственные идеалы, за возвышение души человеческой».
В этом году отбор произведений для участия в конкурсе осуществлялся в семи номинациях: проза, поэзия, публицистика, литература для детского и юношеского возраста, литература по истории славянских народов и работы по славянскому литературоведению, литературные киносценарии. На конкурс поступило 432 произведения разных жанров из 40 регионов России и 15 стран мира.
Закрытие состоится 15 сентября в ТЮЗе им. А. Вампилова, где победителей в номинациях отметят дипломами участников и наградят золотыми, серебряными и бронзовыми статуэтками «Золотой Витязь».
С полной программой мероприятий МСЛФ можно ознакомиться на официальном сайте форума - http//www.zolotoyvityaz.ru/.
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2017-09-12 12:50:43
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