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Минимальная зарплата бюджетников в Иркутской области сравняется с прожиточным минимумом
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Иркутск. Сибирские новости - Вопросы по реализации в 2017 году Указов президента РФ и Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Иркутской области, а также о ситуации с задолженностью по заработной плате в организациях региона рассмотрены на заседании трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию социально-трудовых отношений. Заседание прошло под руководством и.о. председателя правительства области Руслана Болотова.
В январе 2017 года между правительством Иркутской области, Союзом «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов», Иркутской региональной ассоциацией работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей» заключено Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Иркутской области, предусматривающее поэтапное доведение минимальной заработной платы работников бюджетной сферы до величины прожиточного минимума трудоспособного населения для севера и для юга Иркутской области.
С начала года минимальная заработная плата работников организаций бюджетной сферы юга Иркутской области увеличилась на 12,4%, работников организаций бюджетной сферы севера Иркутской области - на 11,6%. За этот же период минимальный размер оплаты труда, установленный на федеральном уровне, увеличился на 4%. В настоящее время минимальная заработная плата работников бюджетной сферы, установленная Региональным соглашением, превышает минимальный размер оплаты труда, установленный на федеральном уровне, на 19,1% на юге Иркутской области и на 53,8% в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях.
На комиссии было отмечено, что минимальная заработная плата работников бюджетной сферы сейчас составляет 95% величины прожиточного минимума трудоспособного населения Иркутской области за четвертый квартал предыдущего года, а с 1 января 2018 составит 100%.
С конца 2012 года правительством Иркутской области регулярно проводятся мероприятия по повышению заработной платы работникам учреждений социальной сферы в рамках программ по реализации отдельных Указов президента РФ. В результате принятых мер размер средней заработной платы работников бюджетной сферы региона к уровню 2011 года увеличился в 2,1 раза. В среднем заработная плата в учреждениях социальной сферы по итогам первого полугодия 2017 года сложилась на уровне 27137,3 руб., рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 6,1%.
Правительством Иркутской области совместно с контрольными органами проведена работа по погашению задолженности по заработной плате в регионе, в результате объем задолженности снижен на 35,5 млн руб. По данным органов статистики, на 1 августа объем просроченной задолженности по заработной плате в Иркутской области составляет 60,9 млн руб. Основная часть задолженности сформирована в организациях, находящихся в различных стадиях банкротства.
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2017-09-12 12:55:02
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