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Иркутская ГЭС может стать источником электроэнергии для Монголии

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Иркутск. Сибирские новости - Россия и Монголия ведут переговоры о поставке электроэнергии в Монголию с одного из трех источников: Иркутской ГЭС, где есть излишки электроэнергии, Гусиноозерской ГРЭС или Саяно-Шушенской ГЭС. Об этом 12 сентября журналистам сообщил председатель Международной коалиции «Реки без границ», директор региональной общественной организации «Бурятское региональное отделение по Байкалу» Сергей Шапхаев.

При этом в последнем случае понадобится строительство новой ЛЭП. По словам эксперта, данный вариант активно лоббирует Красноярский край, «РусГидро» и Республика Тыва. «Есть прямая заинтересованность руководства Иркутской области и Бурятии в том, чтобы переброска электроэнергии по уже существующим линиям электропередач шла с Иркутской ГЭС», - сообщил С. Шапхаев.

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2017-09-12 13:16:07




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