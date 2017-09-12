Строительство двух новых детских садов начато в Иркутске

13:54 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске началось строительство двух новых муниципальных детских садов …

Жителей МКД призывают определиться со способом оплаты за содержание общего имущества дома

13:49 - Иркутск. Сибирские новости - С 10 августа в силу вступили изменения в Жилищный кодекс РФ, согласно которым …

Санкционный миндаль из США выявлен на одном из рынков Иркутска

13:20 - Иркутск. Сибирские новости - Накануне Иркутская таможня во взаимодействии с Управлением Россельхознадзора …

Иркутская ГЭС может стать источником электроэнергии для Монголии

13:16 - Иркутск. Сибирские новости - Россия и Монголия ведут переговоры о поставке электроэнергии в Монголию …

Минимальная зарплата бюджетников в Иркутской области сравняется с прожиточным минимумом

12:55 - Иркутск. Сибирские новости - Вопросы по реализации в 2017 году Указов президента РФ и Регионального соглашения …

Заключительный этап VIII Международного Славянского форума «Золотой Витязь» стартовал в Иркутске

12:50 - Иркутск. Сибирские новости - С 12 по 15 сентября в Иркутске пройдет заключительный этап VIII Международного …

Причину смерти младенца в Ольхонском районе установит судебно-медицинская экспертиза

11:26 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти 2-месячного …

Открытый чемпионат и первенство Иркутской области по конному спорту стартовали в Грановщине

11:23 - Иркутск. Сибирские новости - Открытый чемпионат и первенство Иркутской области по олимпийским дисциплинам …

Полицейские поощрят ангарчан, задержавших опасного рецидивиста

11:20 - Иркутск. Сибирские новости - В Ангарске полицейские поощрят граждан, которые удерживали злоумышленника, …

Огнем повреждены 240 автомобилей с начала года в Иркутской области

11:11 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области с начала года огнем повреждены 240 транспортных средств. …