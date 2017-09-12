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Санкционный миндаль из США выявлен на одном из рынков Иркутска

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Иркутск. Сибирские новости - Накануне Иркутская таможня во взаимодействии с Управлением Россельхознадзора провела осмотр павильонов и территорий одного из крупных оптово-розничных рынков для выявления и пресечения незаконной торговли санкционными товарами.

Контрольные мероприятия, направленные на выявление в торговых точках (магазинах, рынках, плодоовощных базах и т.д.) санкционных продовольственных товаров, страной которых являются США, а также 28 стран Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и княжество Лихтенштейн, проводятся на постоянной основе.

В одном из торговых павильонов, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, был выявлен факт реализации миндаля, страной происхождения которого (согласно информации, нанесенной на упаковке) являются Соединенные Штаты Америки. Всего в торговой точке было обнаружено 25 упаковок данного ореха, общим весом 4,5 килограмма.
Никаких документов на данный товар предприниматель в ходе проведения мероприятий не предоставил, а также не смог объяснить факт появления и реализации миндаля в розницу в своем павильоне. Было принято решение об изъятии миндаля из оборота, санкционный товар уничтожен.

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2017-09-12 13:20:31




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