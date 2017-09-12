Жителей МКД призывают определиться со способом оплаты за содержание общего имущества дома
Иркутск. Сибирские новости - С 10 августа в силу вступили изменения в Жилищный кодекс РФ, согласно которым собственники многоквартирных домов (МКД) могут самостоятельно установить порядок оплаты коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в МКД. Речь идет о плате за холодное и горячее водоснабжение, электроэнергию и отведение сточных вод.
Как пояснил журналистам руководитель службы государственного жилищного надзора Иркутской области Александр Проценко, теперь жильцам многоквартирных домов можно выбрать следующий способ оплаты за общедомовые нужды: по нормативам, приборам учета или среднемесячному показателю за прошлый год. В первом случае собственники заплатят по минимальному ежемесячному нормативу, который установлен в регионе. При этом управляющая компания должна сделать перерасчет, если жители дома израсходуют меньше коммунальных ресурсов по региональному нормативу, и эти данные подтвердит общедомовой счетчик.
Второй способ позволяет платить по фактическим показаниям прибора учета. В большей степени это пригодится жильцам домов, где известны источники сверхнормативного потребления. Также можно платить фиксировано по среднемесячному показателю за прошлый год. Корректировку начислений будут делать один раз в году по показаниям общедомовых счетчиков. Проголосовать за тот или иной способ оплаты можно на общем собрании собственников жилья. Кворум собрания должен составлять 50% + 1 голос. Решение может быть принято простым большинством.
В связи с данными нововведениями, количество обращений граждан в службу увеличилось в десятки раз. Большая часть обращений поступает из Братска, Ангарска и Иркутска. Причем в последнем случае наиболее активны жители Октябрьского района.
По словам эксперта по правовым вопросам СРО «Содружество ЖКХ» Максима Тельтевского, в Иркутской области общедомовые приборы учета стоят не во всех домах. И жильцы таких домов за горячее водоснабжение и отопление смогут оплачивать по фактическому потреблению.
При этом порядок перерасчета законодательно не установлен. Собственники могут остаться на нормативах, принять решение платить по среднемесячным показаниям или по фактическому потреблению. При этом в случае оплаты по нормативам и среднемесячным показаниям все равно будет делаться перерасчет по фактическим показаниям общедомовых приборов учета.
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2017-09-12 13:49:30