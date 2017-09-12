Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 12.09.2017, 20:47
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 57.17 (+57.17)
EUR 68.65 (+68.65)
10 CNY 87.62 (+87.62)
Информер праздники сегодня

Строительство двух новых детских садов начато в Иркутске

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске началось строительство двух новых муниципальных детских садов на 110 мест каждый. На эти цели в местном бюджете запланировано более 210 млн руб. Дошкольные учреждения возводят в Октябрьском округе на улице Байкальская и в Ленинском округе на улице Набережная. Ход проведения работ проверил мэр города Дмитрий Бердников.

По информации начальника МКУ «УКС города Иркутска» Ильи Кручинина, на улице Байкальской уже закончены работы по устройству фундамента, возводится цокольный этаж. Срок окончания строительства - июнь 2018 года. В Ленинском округе к работам приступили в августе и планируют сдать объект в июле 2018 года. Здесь выполнен цокольный этаж. Устанавливается опалубка, армирование стен и перекрытия первого этажа, выполняются работы по устройству резервуаров запаса воды пожарного тушения и тепловой сети.

"Мы продолжаем плановую работу по возведению социальных объектов. Наша основная задача - создать комфортные условия для проживания в каждом районе Иркутска. Строительство детских садов идет согласно графику. К 1 сентября будущего года ребятишки смогут пойти в новые дошкольные учреждения. И на Байкальской, и в районе станции Батарейная детсады остро необходимы", - отметил мэр города.

Кроме этого, Д. Бердников посетил среднюю школу № 36, в которой в рамках муниципально-частного партнерства провели ремонт. Подрядными организациями установлена сантехника и заменено асфальтовое покрытие. Также выполнена отсыпка беговой дорожки, восстановлены металлическое ограждение, резиновое покрытие на игровой площадке и бетонная лестница на стадион, появились малые архитектурные формы.

Ссылки по теме:

2017-09-12 13:54:51




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!