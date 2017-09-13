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Усольчанка Наталья Лескова завоевала «золото» чемпионата мира по армрестлингу

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Иркутск. Сибирские новости - Усольчанка Наталья Лескова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по армрестлингу, который прошел с 3 по 11 сентября в Будапеште в Венгрии. Участие в соревнованиях приняли сильнейшие спортсмены из 45 стран мира.

Н. Лескова была единственной представительницей Иркутской области в составе сборной команды России. Наивысший результат она показала по правой руке в весовой категории 60 кг, на пути к золотой медали провела семь поединков. В финале победила спортсменку из Хорватии Блаженку Тробиц, которая заняла второе место. Бронзовым призером чемпионата стала белоруска Лариса Шаповалова.

«В разные годы я была второй, третьей на чемпионатах Европы и мира. В этом году - золото. Но по левой руке выступила неудачно, стала восьмой. Многие из россиян по левой руке неожиданно проиграли. Но, тем не менее, мы показали хорошие результаты», - рассказала чемпионка мира по армрестлингу Наталья Лескова.

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2017-09-13 11:49:54




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