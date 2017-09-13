Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 13.09.2017, 14:23
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 57.27 (+0.10)
EUR 68.55 (-0.10)
10 CNY 87.63 (+0.01)
Информер праздники сегодня

Субсидии на строительство семейной молочной фермы получат пять фермеров Иркутской области

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В министерстве сельского хозяйства Иркутской области подведены итоги конкурсного отбора программы строительства семейных молочных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Вновь построенные семейные животноводческие молочные фермы запланировано оснастить племенными сельскохозяйственными животными, высокопроизводительной сельскохозяйственной техникой и оборудованием, что обеспечит 100% уровень механизации технологии производства молока.

Для участия в конкурсе было подано семь заявок, победителями признаны пять фермеров из Нижнеудинского, Эхирит-Булагатского, Усольского и Усть-Удинского районов.

"Сумма субсидий для каждой семейной молочной животноводческой фермы зависит от предложенного бизнес-плана и составит до 12 млн руб., с привлечением 25% собственных средств", - отметил И. Сумароков.

С 2013 года господдержку на развитие семейных молочных животноводческих ферм получили 19 фермеров, из которых 14 завершили строительство ферм по типовому проекту вместимостью на 120 голов.

Ссылки по теме:

2017-09-13 12:04:24




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!