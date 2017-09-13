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Иркутская область и Республика Индия намерены расширять сферы сотрудничества
12:58 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Сергей Левченко и Генеральный консул Индии во Владивостоке Вивек …
Большегруз сбил малолетнего велосипедиста в Иркутской области
12:49 - Иркутск. Сибирские новости - В Усольском районе полиция разбирается в обстоятельствах аварии с участием …
Заявления на ежегодную денежную выплату ко Дню Победы «детям войны» принимают в Иркутской области
12:41 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области …
Меморандум о создании Ассоциации озерных регионов подписан в Иркутске
12:35 - Иркутск. Сибирские новости - В правительстве Иркутской области состоялось подписание Меморандума о создании …
Женщина с тысячей голосов выступит в Иркутске
12:23 - Иркутск. Сибирские новости - Всемирно известная певица-экспериментатор Саинхо Намчылак выступит впервые …
Ресурсная служба по оказанию помощи семьям с детьми-инвалидами начала работу в Иркутске
12:17 - Иркутск. Сибирские новости - Ресурсная служба по оказанию социальных услуг семьям, воспитывающим детей-инвалидов …
Отопительный сезон в Иркутском районе начнется 15 сентября
12:10 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутском районе отопительный сезон начнется 15 сентября. Подача тепла …
За минувшую неделю в Байкальском регионе произошло одно землетрясение
12:07 - Иркутск. Сибирские новости - В Байкальском регионе за неделю со 6 по 12 сентября августа произошло одно …
Субсидии на строительство семейной молочной фермы получат пять фермеров Иркутской области
12:04 - Иркутск. Сибирские новости - В министерстве сельского хозяйства Иркутской области подведены итоги конкурсного …
Усольчанка Наталья Лескова завоевала «золото» чемпионата мира по армрестлингу
11:49 - Иркутск. Сибирские новости - Усольчанка Наталья Лескова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в четверг ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - На рынке труда Иркутской области на период до 2028 года общая потребность организаций региона в работниках составит 188 тыс. человек.
Актуально
Телекоммуникационная инфраструктура «Ростелекома» в день голосования в Иркутской области, который прошел 10 сентября, отработала безупречно. «Ростелеком» обеспечил 109 Участковых избирательных комиссии и 10 территориальных комиссий Иркутской области телефонной связью, а также предоставил Центральной избирательной комиссии собственные каналы связи для бесперебойного функционирования автоматизированной системы ГАС «Выборы».
Крылатый металл все чаще используется в проводах и трансформаторах.
Пресс-релиз
С 9 по 10 сентября в городе Иркутске состоялся V Международный турнир по волейболу – 2017 на кубок Иркутской нефтяной компании.
Сотрудники Иркутского филиала «Ростелекома» приняли участие в главном Всероссийском экологическом волонтерском экомарафоне En+ Group «360 минут». Вместе с волонтерами из 30 городов России объединились, чтобы очистить берега Байкала от мусора.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, в третий раз проводит кинофестиваль российского кино с 9 сентября по 15 октября в семи малых городах и поселках России в регионах присутствия компании. Мероприятие проводится в рамках масштабного социально-культурного проекта «РУСАЛ ФестивAL». Цель проекта – знакомство жителей регионов с лучшими работами современного российского кинематографа, формирование интереса к культуре и искусству у жителей малых городов. На реализацию проекта компания выделила более 11 млн рублей.