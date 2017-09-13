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За минувшую неделю в Байкальском регионе произошло одно землетрясение

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Иркутск. Сибирские новости - В Байкальском регионе за неделю со 6 по 12 сентября августа произошло одно землетрясений интенсивностью 4,7 балла. Об этом "Сибирским новостям" сообщили в Байкальском филиале геофизической службы Сибирского отделения РАН.

В населенных пунктах землетрясение не ощущалось.

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2017-09-13 12:07:13




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