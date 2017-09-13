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Отопительный сезон в Иркутском районе начнется 15 сентября

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутском районе отопительный сезон начнется 15 сентября. Подача тепла будет осуществляться поэтапно. В первую очередь к отоплению подключат социальные учреждения, затем жилые дома. Соответствующее постановление подписал мэр Иркутского района Леонид Фролов.

"Подготовка к запуску тепла на всех 36 котельных Иркутского района велась в плановом режиме, все они сегодня готовы к началу отопительного сезона. Продолжаются работы по ремонту котла в поселке Молодежный, но энергетики заверили нас, что горячая вода в домах появится вовремя", - подчеркнул Л. Фролов.

Как пояснили в Комитете по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского района, с 15 сентября начнется запуск тепла в социальных учреждениях, на объектах здравоохранения и образования. В жилые дома тепло будет подаваться с 20 сентября. Сроки начала отопительного сезона могут быть изменены при ухудшении или улучшении погодных условий.

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2017-09-13 12:10:14




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