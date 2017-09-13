Ресурсная служба по оказанию помощи семьям с детьми-инвалидами начала работу в Иркутске
Иркутск. Сибирские новости - Ресурсная служба по оказанию социальных услуг семьям, воспитывающим детей-инвалидов с ментальными нарушениями от 4 до 18 лет, открылась на базе отделения дневного пребывания Иркутского детского дома-интерната № 2 для умственно отсталых детей.
"Поддержка нужна не только детям, но и родителям. Обратиться сюда могут семьи, в составе которых есть дети с ментальными нарушениями. Основная цель ресурсной службы - помочь родителям справиться с ситуацией, наладить свою жизнь так, чтобы можно было продуктивно влиять на развитие ребенка. Это предполагает адаптацию в социуме, умение взаимодействовать с окружающей средой. Сегодня на территории региона проживают порядка 12,5 тыс. детей-инвалидов. Задача, которую ставит федеральный центр и к решению которой мы стремимся сами, это замена стационарных детских домов на воспитание ребенка в семье при максимальной поддержке со стороны органов государственной власти с момента рождения особенного ребенка", - отметил первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров на открытии Ресурсной службы.
Для службы в здании интерната оборудовали помещение с отдельным входом, приобрели игровые и учебные пособия. В рамках работы службы семьям с детьми-инвалидами будет предоставлена социально-педагогическая диагностика, по результатам которой ребенку могут подобрать занятия с необходимыми специалистами. В центре будут проводиться педагогическая коррекция психических процессов с помощью мультисенсорного пособия «Нумикон»; социально-педагогическое консультирование по культурно-гигиеническим навыкам и навыкам самообслуживания; организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия), обучение поведения в быту и общественных местах.
Семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья смогут получить квалифицированную помощь педагога-психолога, логопеда-дефектолога, педагога дополнительного образования, юриста, работника по социально-консультативной помощи, воспитателя.
"Ресурсная служба - это новая идея, новое качество жизни социальных организаций для детских домов-интернатов. В мае 2017 года открылась служба социального сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов с нарушением интеллекта, в ОГБУ «Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». Министерством социального развития, опеки и попечительства работа по развитию Ресурсной службы в учреждениях Иркутской области будет продолжена", - подчеркнул А. Макаров.
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2017-09-13 12:17:04