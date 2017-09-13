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Женщина с тысячей голосов выступит в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - Всемирно известная певица-экспериментатор Саинхо Намчылак выступит впервые в Иркутске 20 сентября.

Обладательница уникального голоса до семи октав Саинхо Намчылак сочетает в себе роли исполнителя, импровизатора и композитора. Вот уже двадцать лет певицу именуют «женщиной с тысячью голосами». Не удивительно, ведь на концертах Саинхо можно услышать горловое пение хоомей, этническую музыку народов Сибири и Севера, тибетское двуголосие, джазовые импровизации, и даже «электронику». Певица много лет изучает архаичный пласт музыкальной культуры коренных народов России. Переняв музыкальный опыт своих предков, Саинхо синтезировала его в музыку и пение особой формы.

Творчество Саинхо Намчылак популярно в Европе, где она живет и работает на протяжении многих лет. Приезд в Иркутск представительницы мировой импровизационной музыки можно считать настоящим подарком. В галерее Виктора Бронштейна певица представит перформанс визуализации звука в рамках Международного фестиваля актуального искусства «Fall Up 2017». Саинхо одновременно будет петь и создавать визуальные образы на бумаге с помощью гуаши и туши.

Саинхо Намчылак - Народная артистка Республики Тыва, проживающая в настоящее время в Австрии. Она выпустила более 60 альбомов, которые отмечались чарт-листами ведущих радиостанций Европы. Наряду с концертными выступлениями, Саинхо проводит персональные выставки, где сочетает вокальное исполнение с одновременным созданием визуальных объектов.

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2017-09-13 12:23:53




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