Меморандум о создании Ассоциации озерных регионов подписан в Иркутске
Иркутск. Сибирские новости - В правительстве Иркутской области состоялось подписание Меморандума о создании Ассоциации озерных регионов по экологической безопасности, инновационным технологиям, науке, искусству и образованию. Подписи под документом поставили министр природных ресурсов и экологии области Андрей Крючков, исполняющий обязанности министра природных ресурсов Республики Бурятия Юрий Сафьянов, заместитель председателя правительства Республики Алтай Ирина Лозовая.
В тексте Меморандума говорится:«Пресноводные озёра Земли являются уникальным и бесценным источником жизни, хранилищем поверхностных вод. Озёра играют важную роль в экономическом, экологическом, эстетическом, культурном и образовательном развитии регионов. Они вдохновляют и духовно обогащают, очищают от эмоциональных стрессов и облагораживают наши мысли, чувства и поступки.
Во всех уголках мира мы видим нарастающую тревогу и озабоченность людей проблемами загрязнения, обмеления и гибели озёр. Грустным примером невосполнимых потерь является обмеление таких мировых водоемов, как Аральское море, Мертвое море и озеро Чад. В двадцатом веке с поверхности Земли исчезли тысячи крупных и малых озёр. Эта негативная тенденция продолжает сохраняться и по сей день.
К 2040 году население Земли увеличится до 9 млрд человек, а потребность в водных ресурсах вырастет на 30%. Мировые запасы озерной пресной воды составляют 123 тыс. км3. Основная масса российской пресной воды - 26 тыс. км3 - сосредоточена в 16 крупнейших озерах (Байкал, Ладожское, Онежское, Телецкое и др.). На долю одного только Байкала приходится 88% всего запаса пресной воды России. В связи с этим возрастает роль сохранения для будущих поколений крупнейших озер мира, в число которых входит и этот уникальный водоём...".
На церемонии подписания было объявлено, что Меморандум остается открытым для подписания. Известно, что создание Ассоциации озерных регионов поддерживают в Забайкальском крае, Карелии, Ленинградской области, в отдельных регионах Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Италии, со стороны заинтересованных международных организаций из Швейцарии. Также эту инициативу губернатора Иркутской области Сергея Левченко намерены поддержать министерство природных ресурсов и экологии РФ, ООН-Окружающая среда, Конвенция по трансграничным водам ЕЭК ООН, Всемирная Организация Здравоохранения, международные экологические ассоциации и объединения, лимнологические университеты и центры.
Ссылки по теме:
- Пленарное заседание Ассоциации содружества озерных регионов проходит в Иркутске
- Создание Ассоциации озерных регионов поддержали 13 российских и зарубежных территорий
- На Байкальском экологическом водном форуме планируется подписание меморандума о создании Ассоциации озерных регионов
2017-09-13 12:35:36