Иркутская область и Республика Индия намерены расширять сферы сотрудничества

12:58 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Сергей Левченко и Генеральный консул Индии во Владивостоке Вивек …

Большегруз сбил малолетнего велосипедиста в Иркутской области

12:49 - Иркутск. Сибирские новости - В Усольском районе полиция разбирается в обстоятельствах аварии с участием …

Заявления на ежегодную денежную выплату ко Дню Победы «детям войны» принимают в Иркутской области

12:41 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области …

Меморандум о создании Ассоциации озерных регионов подписан в Иркутске

12:35 - Иркутск. Сибирские новости - В правительстве Иркутской области состоялось подписание Меморандума о создании …

Женщина с тысячей голосов выступит в Иркутске

12:23 - Иркутск. Сибирские новости - Всемирно известная певица-экспериментатор Саинхо Намчылак выступит впервые …

Ресурсная служба по оказанию помощи семьям с детьми-инвалидами начала работу в Иркутске

12:17 - Иркутск. Сибирские новости - Ресурсная служба по оказанию социальных услуг семьям, воспитывающим детей-инвалидов …

Отопительный сезон в Иркутском районе начнется 15 сентября

12:10 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутском районе отопительный сезон начнется 15 сентября. Подача тепла …

За минувшую неделю в Байкальском регионе произошло одно землетрясение

12:07 - Иркутск. Сибирские новости - В Байкальском регионе за неделю со 6 по 12 сентября августа произошло одно …

Субсидии на строительство семейной молочной фермы получат пять фермеров Иркутской области

12:04 - Иркутск. Сибирские новости - В министерстве сельского хозяйства Иркутской области подведены итоги конкурсного …

Усольчанка Наталья Лескова завоевала «золото» чемпионата мира по армрестлингу

11:49 - Иркутск. Сибирские новости - Усольчанка Наталья Лескова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по …