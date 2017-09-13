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Заявления на ежегодную денежную выплату ко Дню Победы «детям войны» принимают в Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области начало прием заявлений на предоставление ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы «детям войны». Об этом сообщил глава ведомства Владимир Родионов.

Напомним, с 2018 года «детям войны» в Иркутской области предусмотрено предоставление ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы в размере двух тысяч рублей. Автором законопроекта стал депутат Заксобрания от КПРФ Сергей Бренюк. Документ получил положительное заключение губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

"Право на ежегодную выплату имеют граждане Российской Федерации, родившиеся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающие в Иркутской области, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области. Ежегодная выплата назначается областным государственным казенным учреждением «Управление социальной защиты населения» по месту жительства. Прием документов осуществляется с сентября 2017 года, для получения ежегодной выплаты заявление и документы должны быть поданы до 1 апреля. Повторной подачи заявления и документов в последующие годы не требуется", - отметил министр.

Ежегодная выплата предоставляется по месту жительства заявителя путем зачисления денежных средств на банковский счет заявителя, открытый в кредитной организации, либо путем доставки организациями федеральной почтовой связи или иными организациями, осуществляющими доставку выплат, по выбору заявителя или его представителя.

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2017-09-13 12:41:01




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