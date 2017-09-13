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Большегруз сбил малолетнего велосипедиста в Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - В Усольском районе полиция разбирается в обстоятельствах аварии с участием несовершеннолетнего велосипедиста.

12 сентября в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в посёлке Средний. Установлено, что 30-летний водитель, управляя автомобилем «Урал» двигался по проезжей части. В какой-то момент автомобилист допустил наезд на 9-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. По предварительной информации, велосипедист внезапно выехал на проезжую часть, и водитель большегруза не успел сманеврировать.

В результате аварии ребёнок был доставлен в медицинское учреждение для оказания врачебной помощи.
Всего с начала года произошло 16 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних велосипедистов.

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2017-09-13 12:49:12




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