Иркутская область и Республика Индия намерены расширять сферы сотрудничества
Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Сергей Левченко и Генеральный консул Индии во Владивостоке Вивек Сингх обсудили вопросы сотрудничества между Иркутской областью и Республикой Индия.
Республика Индия является традиционным торговым партнером Иркутской области. За первое полугодие текущего года внешнеторговый товарооборот региона с Индией составил 65,8 млн долларов США, увеличившись на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Основу торгово-экономического партнерства составляют поставки в Республику Индию авиатехники и комплектующих для нее. Для Иркутской области приоритетное значение имеют поставки индийской вычислительной техники, радионавигационной и радиотелефонной аппаратуры, электрооборудования.
"Для повышения эффективности и развития уже существующих отношений необходим поиск новых форм долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, - отметил С. Левченко. - Важным направлением является создание в Иркутской области совместных предприятий по производству товаров народного потребления, продуктов питания, лекарств и фармпрепаратов. Для дальнейшего укрепления и развития наших дружеских взаимоотношений в нынешнем году запланирован официальный визит делегации правительства Иркутской области в штат Орисса для подписания Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве".
Вивек Сингх также выразил заинтересованность в развитии сотрудничества. "Это касается сферы торговли, добычи полезных ископаемых, туризма, фармацевтики, культуры и иных направлений, - подчеркнул он. - Также важно участие индийской стороны в выставках и форумах. Интересным будет и взаимодействие в сфере образования и совместных научных исследований".
С.Левченко и В. Сингх договорились о проведении совместной работы по подготовке предстоящего визита делегации Иркутской области в штат Орисса. Участие в мероприятиях в Индии примут промышленники и предприниматели Иркутской области, представители науки и высшего образования.
В Иркутске Вивек Сингх посетил АО «Фармасинтез», а также планирует принять участие в работе Байкальского международного водного форума.
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2017-09-13 12:58:20