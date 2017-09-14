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Духовой квинтет Российской академии музыки им. Гнесиных выступит в Братске

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Братск. Сибирские новости - 14 и 15 сентября Московский квинтет духовых инструментов «NEW LIFE BRASS» имени Тимофея Докщицера выступит в Братске 14 и 15 сентября в рамках проекта Объединенной школы искусств № 3 «Академия музыки» с тремя концертами. Профессиональный коллектив работает в Российской академии музыки им. Гнесиных с 2009 года и с большим успехом гастролирует как в России, так и за рубежом.

Как рассказал директор ОДШИ № 3 Левон Азизян, братчан ждет встреча с выдающимися музыкантами в области медного духового искусства, лауреатами многочисленных всероссийских и международных конкурсов. В составе коллектива солист Большого театра России Евгений Гурьев (труба), лауреаты международных конкурсов, студенты РАМ им. Гнесиных Максим Штода (труба), Владимир Мезенцев (валторна), Рамиль Ахмадулин (тромбон), Максим Макушев (туба).

Также брасс-квинтет «NEW LIFE BRASS» проведут концерты в Нижнеудинске и Ангарске.

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2017-09-14 10:41:58




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