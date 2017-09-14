Масштабные рейды по саночистке дворов и улиц проходят в Ангарском городском округе
Ангарск. Сибирские новости - В Ангарском городском округе продолжается масштабная работа по санитарной очистке дворов и улиц.
Специалисты Управления по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи отметили, что за последнюю неделю проведено 95 проверок, выдано 67 предписаний, из которых 37 устранено, составлено пять протоколов об административных правонарушениях, которые направлены в административную комиссию. Основная масса проверок приходится на частный сектор микрорайонов Байкальск, Северный, Китой, Европейский. В результате проведенных рейдов процент жителей, которые заключили договор на вывоз мусора, увеличился до 41%. Рейдовые мероприятия продолжатся.
За прошедшую неделю проведено 33 проверки, выдано 13 предписаний, добровольно устранено 14 нарушений.
На внегородских территориях проведено 14 проверок, выдано 13 предписаний, из ранее выданных предписаний 10 нарушений были устранены. Незаконную рекламу и объявления демонтируют в Мегете вдоль Савватеевского тракта.
Отдел сельского хозяйства проверяет наличие договоров на вывоз мусора и площадок для сбора ТКО в садоводствах.
За неделю проверено 15 СНТ, председателям 11 из них выданы предписания, шесть садоводческих товариществ устранили замечания. До 15 сентября специалисты отдела завершат проверку всех садоводств Ангарского городского округа.
В борьбе с незаконной рекламой высокую эффективность показала система «Автодозвон». В настоящее время в программу внесены более 80 номеров, на которые каждые три минуты поступают сообщение с требованием убрать незаконные рекламные конструкции. За прошедшую неделю в базу добавлено пять телефонных номеров.
Заместитель председателя административной комиссии Марина Козуб подвела итоги прошедшей накануне административной комиссии. Всего к рассмотрению было подготовлено 53 протокола об административных правонарушениях. За нарушение Правил благоустройства территории к административной ответственности привлечено шесть юридических лиц, 37 - должностных. Наложено штрафов на 104 тыс. руб.
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2017-09-14 10:50:39