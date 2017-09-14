Дайверы впервые погрузились на дно реки Лена в Байкало-Ленском заповеднике

Иркутск. Сибирские новости - Погружение на дно Лены впервые устроили известный подводный фотограф Ольга Каменская, оператор Дмитрий Меламед и инструктор центра «БайкалТек» Татьяна Опарина. В течение пяти дней съемочная группа вместе с сотрудниками «Заповедного Прибайкалья» изучала и фиксировала подводный мир самой длинной реки в России на территории Байкало-Ленского заповедника.



По признанию участников съемочной группы эта экспедиция стала новым и серьезным опытом - в Байкал они ныряют много и часто, а вот в реку Лена впервые. В процессе пришлось разрабатывать собственную технологию.



«В погружениях в реке с таким сильным течением есть своя специфика. В озера, карьеры - ныряют, а в речках по России - даже и не знаю. Необходим высокий уровень профессионализма и определенные навыки для того, чтобы не только нырять в реке, но и проводить фото и видеосъемку», - отметила рекордсмен погружения в озеро Байкал Т. Опарина.



Погружение под воду усложнял и большой вес необходимого снаряжения: в общей сложности дайвер весил 110 кг. Несмотря на все препятствия, участникам удалось погрузиться на глубину 5 м и сделать первые кадры со дна реки Лена.



«Если сравнивать Байкал и Лену - это абсолютно два разных мира. В Байкале очень красивые ландшафты, там другая жизнь. В реке Лена жизнь в течении и она очень активная. Здесь огромное количество рыбы: никогда не видел в съемках такого количества хариуса, ленков и сига одновременно. Фантастическое место. Я такое видел только на Аляске, но то была рыба, идущая на нерест, а здесь это постоянное место обитания. Хариусу очень нравился свет от камеры - он пытался хватать свет ртом, позировал и сам лез в объектив», - рассказал Д. Меламед.



Кроме того, участники экспедиции успели опробовать новые вышки для наблюдения и фотографирования диких животных, установленные в этом году в Байкало-Ленском заповеднике для развития познавательного туризма. В объектив фотографа и оператора попали косули, которые пришли кормиться на поляну недалеко от фотовышек.



Отснятые материалы этой и других фотоэкспедиций, посвященных 100-летию заповедной системы России, войдут в фотоальбом «Заповедного Прибайкалья».



Ссылки по теме:



2017-09-14 10:59:18