ЮНЕСКО настаивает на создании системы мониторинга Байкала
Москва. Сибирские новости - ЮНЕСКО настаивает на создании Россией системы экологического мониторинга озера Байкал, входящего в список Всемирного наследия, а также требует предоставить информацию о планах на использование площадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом сообщает ТАСС.
«ЮНЕСКО отмечает сообщения об изменениях в экосистеме имущества Байкала, в том числе о цветении водорослей и снижении запасов рыбы, - говорится в сообщении. - И вновь обращается к России с просьбой разработать систему экологического мониторинга на всей территории с целью выявления масштабов и причин таких изменений».
Также в ЮНЕСКО обеспокоены судьбой территории закрытого Байкальского ЦБК, проработавшего на берегу озера 50 лет. Ранее сообщалось, что министерство природных ресурсов и экологии России рассматривает несколько вариантов использования здания бывшего комбината, в том числе, создание на его базе эколого-просветительского центра. Напомним, БЦБК был закрыт осенью 2013 года, и до настоящего момента работы по ликвидации накопленных на его территории лигниновых отходов не начались.
Отчет о состоянии сохранности объекта Всемирного наследия, которым является Байкал, ЮНЕСКО просит предоставить до 1 февраля 2018 года. В международной организации просят также провести экологическую оценку расположенных на Байкале особых экономических зон (ОЭЗ), чтобы понимать, как увеличится антропогенная нагрузка на экосистему озера в связи с реализацией запланированных объектов. На побережье Байкала в настоящее время действуют две туристские ОЭЗ - «Ворота Байкала» в Иркутской области и «Байкальская гавань» в Бурятии.
Не обошли вниманием в документе и проблему постройки Монголией гидроэлектростанции (ГЭС) на реке Селенге, главной водной артерии, питающей Байкал. По мнению российских ученых, проекты могут негативно сказаться на экосистеме озера и самой Селенге, особенно в условиях маловодного периода, наблюдающегося сейчас в бассейне Байкала. Ученые также обращали внимание на сейсмическую опасность территории возможного строительства ГЭС. В ЮНЕСКО отметили, что поддерживают стремление Монголии провести дополнительные исследования перед строительством ГЭС.
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2017-09-14 11:04:58