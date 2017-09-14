Жилье врачам предоставляется в 22 муниципальных образованиях Иркутской области
Иркутск. Сибирские новости - Заместитель министра здравоохранения Елена Голенецкая рассказала о предоставлении жилых помещений медицинским работникам.
Так, в 22 муниципальных образованиях врачам предоставляется муниципальное жилье, в 12 - земельные участки для строительства жилья, в 24 муниципалитетах компенсируют плату за аренду жилья, семь - выделяют субсидии на строительство, еще шесть предоставляют компенсации затрат на строительство жилья. Кроме того, меры поддержки предоставляют не только муниципальные образования, но и отдельные учреждения здравоохранения. Всего мерами поддержки по Иркутской области охвачены 650 врачей, нуждающихся в таких мерах - 2,261 тыс. человек.
«При этом в некоторых муниципальных образованиях полностью отсутствуют меры поддержки, которые способствовали бы привлечению медицинских кадров, среди них Мамско-Чуйский, Усольский, Усть-Удинский районы и другие», - отметила Е. Голенецкая.
Также замминистра доложила об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения Иркутской области. По словам Е. Голенецкой, финансирование мероприятий в рамках календаря прививок по эпидемическим показаниям, которое осуществляется за счет областного бюджета, в 2016 году было увеличено почти в 4 раза и достигло 132,3 млн руб, в текущем году финансирование выделяется на том же уровне. Это позволило провести широкую вакцинацию от гриппа, в результате чего Иркутская область стала одним из регионов, где не было эпидемии этого заболевания. Благодаря вакцинации на 13% снизилась заболеваемость клещевым энцефалитом, на 30% снизилась смертность от пневмококковой инфекции, снизилась заболеваемость и гепатитом А.
Также впервые в полном объеме была проведена вакцинация призывников.
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2017-09-14 11:07:53