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Братский драмтеатр начал новый сезон с выступления СИЗО

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Братск. Сибирские новости - Братский драматический театр открыл новый театральный сезон выступлением в СИЗО-2.
Артисты представили комедийный спектакль «Воздушный поцелуй» на импровизированной сцене в спортивном зале СИЗО-2 ГУФСИН России по Иркутской области.

Зрителями стали осужденные, отбывающие наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию, и сотрудники учреждения. Специально для спектакля в СИЗО были доставлены театральные декорации, осветительное и звуковое оборудование.

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2017-09-14 11:22:41




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