Питание школьников Иркутской области обсудили депутаты Заксобрания
Иркутск. Сибирские новости - Комитет по здравоохранению и социальной защите на заседании 13 сентября в рамках парламентского контроля заслушал доклад министерства образования об организации качественного и безопасного питания в образовательных организациях Иркутской области и о перспективах реализации программы «Школьное молоко».
Министр образования Иркутской области Валентина Перегудова рассказала, что с 1 сентября текущего года стоимость школьного питания на одного ребенка в день выросла с 15 до 30 руб. Эти средства выделяются из областного бюджета для детей из малоимущих семей. Предполагается, что этой мерой поддержки в новом учебном году воспользуются около 65 тыс. детей в Иркутской области. Охват обучающихся качественным горячим питанием в 2016 году составил 89,1%, сообщает пресс-служба ЗС.
Более 95% школьников получают горячее питание в школах Тулунского, Ольхонского, Нижнеудинского, Балаганского, Мамско-Чуйского, Баяндаевского, Аларского, Осинского, Киренского, Бодайбинского, Нижнеилимского и Жигаловского районов. Двухразовое горячее питание получают 8,9% школьников. Среди мер, направленных на повышение качества питания в образовательных организациях, министр отметила включение в рацион кисломолочных продуктов, соков, морсов, фиточаев, обогащенных йодом продуктов.
Что касается возможной реализации в Иркутской области программы «Школьное молоко», в рамках которой каждый школьник будет получать раз в день стакан молока, то на это в год для всех возрастных категорий обучающихся потребуется 767,4 млн руб. Если программы будет рассчитана на младших школьников - 313,6 млн руб.
Кроме того, депутаты обсудили предложения, которые будут направлены от комитета по здравоохранению и социальной защите в комитет по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству для формирования проекта областного бюджета на предстоящий трехлетний период. Решено включить в перечень предложений выделение средств на подготовку проектно-сметной документации для ряда объектов здравоохранения.
В частности, речь идет о проекте строительства в Иркутске детского медицинского центра. На июньской сессии Законодательного Собрания парламентарии приняли решение направить обращение с предложением о создании такого центра председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрию Морозову, члену Совета Федерации Виталию Шубе и губернатору Иркутской области Сергею Левченко.
В задачи центра будет входить обеспечение детей специализированной помощью на основе последних достижений медицинской науки, цифровых технологий, логистики и инфраструктуры. Предполагается, что он будет состоять из таких структурных подразделений, как хирургический блок, круглосуточный диагностический центр, лабораторный комплекс и другие. Он также должен стать объединенным научно-образовательным комплексом.
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2017-09-14 11:34:30