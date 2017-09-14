Сеть хранилищ и распределительных центров для сельхозпродукции предлагает развивать за Уралом Михаил Щапов

12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Депутат Государственной Думы от Иркутской области, член комитета по безопасности …

Выплаты на подготовку детей к школе получили более 12 тыс. семей Иркутской области

11:49 - Иркутск. Сибирские новости - Более 12 тыс. семей Иркутской области в этом году получили выплаты для подготовки …

На Иркутском мясокомбинате ввели процедуру наблюдения

11:39 - Иркутск. Сибирские новости - На мясокомбинате «Иркутский» ввели процедуру наблюдения до 15 …

Представители Заксобрания приняли участие в открытии Байкальского водного форума

11:37 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка, …

Питание школьников Иркутской области обсудили депутаты Заксобрания

11:34 - Иркутск. Сибирские новости - Комитет по здравоохранению и социальной защите на заседании 13 сентября …

Братский драмтеатр начал новый сезон с выступления СИЗО

11:22 - Братск. Сибирские новости - Братский драматический театр открыл новый театральный сезон выступлением …

Жилье врачам предоставляется в 22 муниципальных образованиях Иркутской области

11:07 - Иркутск. Сибирские новости - Заместитель министра здравоохранения Елена Голенецкая рассказала о предоставлении …

ЮНЕСКО настаивает на создании системы мониторинга Байкала

11:04 - Москва. Сибирские новости - ЮНЕСКО настаивает на создании Россией системы экологического мониторинга …

Дайверы впервые погрузились на дно реки Лена в Байкало-Ленском заповеднике

10:59 - Иркутск. Сибирские новости - Погружение на дно Лены впервые устроили известный подводный фотограф Ольга …

Масштабные рейды по саночистке дворов и улиц проходят в Ангарском городском округе

10:50 - Ангарск. Сибирские новости - В Ангарском городском округе продолжается масштабная работа по санитарной …