Представители Заксобрания приняли участие в открытии Байкальского водного форума
Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка, вице-спикер, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Кузьма Алдаров, парламентарии Роман Габов и Владимир Матиенко, руководитель аппарата ЗС Дмитрий Авдеев приняли участие в открытии Байкальского международного экологического водного форума (БМЭФ). Напомним, мероприятие проходит в Иркутске с 14 по 15 сентября.
Отмечая важность привлечения внимания международной общественности к проблемам сохранения запасов пресной воды, Сергей Брилка сказал: «В пределах Иркутской области имеются колоссальные объемы этого важнейшего ресурса. В первую очередь это относится к Байкалу - самому крупному водоему в мире, который содержит около 80 % общероссийских и 20% мировых запасов поверхностных пресных вод. Площадь акватории озера Байкал составляет более 30 тысяч квадратных километров. Речная сеть Иркутской области представлена бассейнами таких крупных рек как Ангара, Лена, Нижняя Тунгуска, всего в области насчитывается более 65 тысяч рек - это наше достояние и богатство, которым мы гордимся и которое мы обязаны сохранить для будущих поколений».
По словам спикера регионального парламента, в связи с объявленным Годом экологии 2017 год оказался богат на события в области охраны Байкала и положил начало практическому решению многолетних вопросов, связанных с существованием и развитием Байкальской природной территории. «Отрадно, что эта тема находится на личном контроле президента и правительства Российской Федерации. На повестке дня в данный момент политическая, экологическая и историческая проблема - достижение сбалансированности решения задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал и вопросов ее социально-экономического развития», - цитирует С. Брилку пресс-служба ЗС.
По его мнению, в рамках водного форума нельзя не сказать и еще об одной из важнейших проблем, находящихся в сфере постоянного внимания депутатов областного парламента - это обеспечение населения Иркутской области чистой питьевой водой. В целом ряде населенных пунктов воду берут из открытых источников, и на ее качество влияют сезонные факторы. «Вода, добываемая из подземных источников, отличается высоким уровнем минерализации - большим содержанием железа, марганца, других примесей, часто не пригодна для употребления и требует дополнительной очистки. Особенно остро ситуация с добычей воды из подземных источников обстоит в Усть-Ордынском бурятском округе. Усилия, которые сегодня предпринимаются для решения проблемы обеспечения чистой водой жителей области, необходимо интенсифицировать, поскольку от этого напрямую зависит качество жизнь и здоровье населения Иркутской области», - добавил С. Брилка.
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2017-09-14 11:37:27