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На Иркутском мясокомбинате ввели процедуру наблюдения

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Иркутск. Сибирские новости - На мясокомбинате «Иркутский» ввели процедуру наблюдения до 15 января 2018 года. Об этом «Сибирским новостям» сообщили в Арбитражном суде Иркутской области. Арбитражным управляющим назначен Ивлев Евгений Юрьевич.

Напомним, АО «Российский Сельскохозяйственный банк» («Россельхозбанк») в лице Иркутского регионального филиала и ООО «Белый остров» в июне просили Арбитражный суд Иркутской области признать Иркутский мясокомбинат банкротом.

Как сообщается в документах суда, сумма задолженности мясокомбината перед банком составляет 112,086 млн руб., перед ООО «Белый остров» - 320,05 млн руб. ООО «Белый остров» первым подало заявление, и судебное разбирательство на предмет обоснованности требования о признании предприятия банкротом было назначено на 6 сентября.

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2017-09-14 11:39:53




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