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Сеть хранилищ и распределительных центров для сельхозпродукции предлагает развивать за Уралом Михаил Щапов
12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Депутат Государственной Думы от Иркутской области, член комитета по безопасности …
Выплаты на подготовку детей к школе получили более 12 тыс. семей Иркутской области
11:49 - Иркутск. Сибирские новости - Более 12 тыс. семей Иркутской области в этом году получили выплаты для подготовки …
На Иркутском мясокомбинате ввели процедуру наблюдения
11:39 - Иркутск. Сибирские новости - На мясокомбинате «Иркутский» ввели процедуру наблюдения до 15 …
Представители Заксобрания приняли участие в открытии Байкальского водного форума
11:37 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка, …
Питание школьников Иркутской области обсудили депутаты Заксобрания
11:34 - Иркутск. Сибирские новости - Комитет по здравоохранению и социальной защите на заседании 13 сентября …
Братский драмтеатр начал новый сезон с выступления СИЗО
11:22 - Братск. Сибирские новости - Братский драматический театр открыл новый театральный сезон выступлением …
Жилье врачам предоставляется в 22 муниципальных образованиях Иркутской области
11:07 - Иркутск. Сибирские новости - Заместитель министра здравоохранения Елена Голенецкая рассказала о предоставлении …
ЮНЕСКО настаивает на создании системы мониторинга Байкала
11:04 - Москва. Сибирские новости - ЮНЕСКО настаивает на создании Россией системы экологического мониторинга …
Дайверы впервые погрузились на дно реки Лена в Байкало-Ленском заповеднике
10:59 - Иркутск. Сибирские новости - Погружение на дно Лены впервые устроили известный подводный фотограф Ольга …
Масштабные рейды по саночистке дворов и улиц проходят в Ангарском городском округе
10:50 - Ангарск. Сибирские новости - В Ангарском городском округе продолжается масштабная работа по санитарной …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - На рынке труда Иркутской области на период до 2028 года общая потребность организаций региона в работниках составит 188 тыс. человек.
Актуально
В Коршуновском карьере добыли 500 миллионов тонн железной руды с начала эксплуатации месторождения.
В Братске подведены итоги грантового конкурса РУСАЛа в рамках второго этапа экологического марафона «Зеленая волна». На реализацию шести проектов братчан по озеленению города компания выделит около 60 тысяч рублей.
Пресс-релиз
ВТБ в Иркутске подвел итоги работы за летний период текущего года. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 сентября составил 15,87 млрд рублей, пассивный портфель - 20,07 млрд рублей, портфель документарных сделок – 2,47 млрд рублей.
С 9 по 10 сентября в городе Иркутске состоялся V Международный турнир по волейболу – 2017 на кубок Иркутской нефтяной компании.
Сотрудники Иркутского филиала «Ростелекома» приняли участие в главном Всероссийском экологическом волонтерском экомарафоне En+ Group «360 минут». Вместе с волонтерами из 30 городов России объединились, чтобы очистить берега Байкала от мусора.