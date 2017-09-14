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Выплаты на подготовку детей к школе получили более 12 тыс. семей Иркутской области

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Более 12 тыс. семей Иркутской области в этом году получили выплаты для подготовки детей к школе. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

"Денежная выплата для подготовки детей к школе составляет три тысячи рублей. В этом году ее получила 12,361 тыс. семей на 24,147 тыс. детей. На 8 сентября 2017 года на реализацию данного постановления из областного бюджета перечислено 63,3 млн руб.", - отметил министр.

С 1 сентября 2017 года прием документов на предоставление ежегодной денежной выплаты в этом году прекращен.

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2017-09-14 11:49:57




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