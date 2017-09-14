Сеть хранилищ и распределительных центров для сельхозпродукции предлагает развивать за Уралом Михаил Щапов
Иркутск. Сибирские новости - Депутат Государственной Думы от Иркутской области, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Щапов обратился к министру сельского хозяйства РФ Александру Ткачеву с просьбой расширить поддержку строительства сети хранилищ и распределительных центров для сельхозпродукции за Уралом.
Парламентарий направил соответствующее письмо в министерство. В нем он рассказал о проблеме, которая сложилась в регионах со сложными климатическими условиями. В этих регионах, большинство из которых расположено в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, очень короткий период, в который сельхозпроизводители могут вырастить и реализовать свою продукцию. Сеть хранилищ для сельхозпродукции практически не развивалась со времен СССР, большинство оставшихся технологически и морально устарели.
В результате сельхозпроизводители вынуждены сбывать продукцию - овощи, зерновые и зернобобовые культуры - за бесценок осенью. В остальное время эта же продукция в регионы завозится из европейской части страны либо из-за границы. Привозные овощи в рознице стоят часто в десятки раз больше, чем местные. Эта ситуация негативно влияет на здоровье и качество жизни людей в зауральской части страны: без свежих овощей они не получают достаточного количества витаминов и полезных веществ. «Решением проблемы могло бы быть строительство современных хранилищ и распределительных центров. Существует программа господдержки, которая предусматривает предоставление сельскохозяйственным предприятиям субсидии в размере 20% от стоимости такого объекта», - сообщает пресс-служба депутата.
Однако, как показывает практика, сибирские сельхозпроизводители не могут себе позволить строить подобные объекты, цена на которые может составлять 100 млн руб. и более. Земледелие в таких регионах приносит минимальные доходы и даже с использованием действующих инструментов господдержки и привлечением кредитных ресурсов, подобные инвестиции для местных сельхозпроизводителей неподъемны. Чтобы изменить ситуацию М. Щапов предлагает министерству сельского хозяйства рассмотреть вопрос об увеличении доли госсубсидии до 50%, что позволит сельхозпроизводителям сократить объем собственных вложений в хранилища и распределительные центры.
«Сельхозпроизводители уральских, сибирских и дальневосточных регионов вкладывают массу сил в обработку своей земли. Ранние заморозки, дождливое лето, плохая весна - и многие предприятия могут оказаться на грани разорения. В этой ситуации найти сто миллионов на новое хранилище просто невозможно. Страдают от ситуации все. Сельхозпроизводители продают продукцию часто ниже себестоимости, люди вынуждены 9 месяцев в году покупать овощи по нереальным для их зарплат ценам, они вынуждены экономить на овощах, что плохо сказывается на их здоровье. Поэтому развитие сети хранилищ будет выгодно всем - и предприятиям, и гражданам и государству», - отметил М. Щапов.
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2017-09-14 12:11:20