Модернизировать действующие очистные сооружения на Байкале не будут - С. Левченко

Иркутск. Сибирские новости - На Байкале построят новые очистные сооружения. Действующие не будут модернизироваться. Об этом 14 сентября на открытии Байкальского международного экологического водного форума журналистам сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. «Я думаю, что современные очистные сооружения нужно строить рядом с существующими, заниматься переделкой существующих под новые технологии - это намного дороже», - пояснил глава региона, отметив, что в настоящее время на побережье Байкала действуют 32 очистных сооружения.



Также он сообщил, что в рамках форума проходит презентация компаний, которые представляют технологии в области экологии, в частности в сфере очистки сточных вод. «Мы с этими компаниями работаем уже целый год, проверяли их: что уже сделано, насколько это соответствует нашим целям. Те, которых мы сюда отобрали, - это лучшие компании, что есть в стране и за рубежом. Я имею в виду их технологии. Но с первого дня мы не будем делать выводы, кто из них лучше, кого будем применять. Мы постараемся сделать так, чтобы в очистке сточных вод участвовали несколько лучших компаний. Нам нужно понять, что наиболее надежно и экономичнее», - отметил губернатор.



Однако, подчеркнул С. Левченко, самый главный критерий заключается в том, чтобы стоки, которые стекают в Байкал, соответствовали уровню и чистоте самого Байкала. «Это очень сложно сделать, потому что вода Байкала выше по нормативам, чем обычная питьевая вода. Мы можем сделать очистные сооружения, которые будут удовлетворять всем сегодняшним нормативам, но воде Байкала не удовлетворяют. Поэтом здесь надо подумать», - добавил губернатор.



Также он прокомментировал сообщение о том, что ЮНЕСКО настаивает на создании Россией системы экологического мониторинга Байкала, а также требует предоставить информацию о планах на использование площадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). «Мы пригласили сюда представителей ООН. Мы договорились о том, что наш регион будет принимать участие в программах ЮНЕСКО, и ООН в качестве соучредителя. Думаю, с их помощью мы сможем выбрать наилучшие способы очистки. Что касается БЦБК и этих программ, то решения приняты. Выделены средства по государственной программе по охране озера Байкал на утилизацию шламоотвалов. Другое дело, что время, которое потратили на исследования, проектирование, согласование, было достаточно долгим. Но мы сегодня постараемся ускорить этот процесс для того, чтобы за оставшееся время программы успеть максимально многое. Мы договорились, что серьезно изменим вопросы создания энергетики. Мы сделали несколько вариантов, и на сегодняшний день не очень удается совместить экологичность и выработку электроэнергии, тепла, чтобы это тоже было экономично. Сделать это на уровне наших тарифов осень сложно. Я думаю, мы решим этот вопрос», - заключил С. Левченко.



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2017-09-14 12:16:07