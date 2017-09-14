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Две команды из Иркутской области выступят на чемпионате СФО по кёрлингу

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Иркутск. Сибирские новости - Две команды Иркутской области принимают участие в чемпионате Сибирского федерального округа по кёрлингу, который с 14 по 18 сентября проходит в Новосибирске.

Турнир проводится в дисциплине «смешанные пары». В составы команд области входят воспитанники областной спортивной школы «Россия». В первой команде - Елизавета Трухина и Андрей Дудов, во второй команде - Нина Поликарпова и Никита Демидов.

Всего в турнире примут участие около 20 команд из Иркутской, Омской, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Красноярского края и республики Тыва.

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2017-09-14 12:19:03




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