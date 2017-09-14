Проблему ликвидации отходов БЦБК можно решить за два - три года - эксперт
Иркутск. Сибирские новости - Президент группы компаний Корпорация «ГазЭнергоСтрой» Сергей Чернин считает, что проблему ликвидации отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), технологически можно решить в течение двух - трех лет. Такое мнение он высказал 14 сентября на пленарном заседании в рамках Байкальского международного экологического водного форума (БМЭФ).
Напомним, мероприятие проходит в Иркутске с 14 по 15 сентября. Он также сообщил, что в рамках доработки проекта рекультивации отходов класс экологической опасности шлам-лигнина был снижен.
Напомним, 29 июля министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Крючков заявил, что Иркутская область рассчитывает начать работу по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности БЦБК, в мае 2018 года. Согласно плану мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов БЦБК, на сентябрь - октябрь 2017 года запланировано заключение контракта с единственным исполнителем, на октябрь - ноябрь - актуализация инженерных изысканий, корректировка проекта, на февраль 2018 год - получение экспертиз и разработка рабочей документации, на май 2018 года - начало работ по реализации проекта.
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2017-09-14 12:23:56