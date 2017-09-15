Студенты-добровольцы получили Благодарственные письма губернатора

Иркутск. Сибирские новости - Студенты, которые весной этого года участвовали в профилактических акциях, направленных против поджогов сухой травы, и рассказывали жителям о том, как не допустить лесных пожаров, получили Благодарственные письма губернатора. Их вручили первый зам. губернатора Владимир Дорофеев и начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.



Решение о создании добровольческих отрядов было принято весной 2017 года. Такие структуры появились в четырёх высших учебных заведениях Иркутска и 14 профессиональных образовательных организациях области. Общая численность отрядов составила 764 человека.



Совместно с государственными инспекторами по пожарному надзору студенты проводили профилактические мероприятия в садоводствах с целью предотвратить пожары, палы сухой травы и мусора, разведение костров и прочие нарушения пожарной безопасности. Такие мероприятия прошли в 11 районных муниципальных образованиях области, в них было задействовало более 25 тыс. человек. Также участники отрядов ликвидировали 315 возгораний сухой травы, приняли участие в тушении 125 пожаров. Для них было изготовлено 500 комплектов защитной одежды.



Сегодня Благодарственные письма за активную работу в добровольческих отрядах получили 18 студентов, 58 родителей, а также 16 руководителей и преподавателей высших и средних учебных заведений Иркутской области.



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2017-09-15 05:03:45