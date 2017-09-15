Росгеология примет участие в решении экологических проблем Байкальского региона

Иркутск. Сибирские новости - С докладом о вкладе геологоразведочной деятельности в обеспечение экологической безопасности недропользования в рамках пленарного заседания Байкальского международного экологического водного форума выступил первый заместитель генерального директора, руководитель операционного блока АО «Росгеология» Руслан Горринг.



«Окружающая среда в городах и на прилегающих к ним территориях, где проживает 74% населения страны, подвергается существенному негативному воздействию, источниками которого являются объекты промышленности, энергетики, транспорта, капитального строительства, - отметил он. - Практически во всех российских регионах сохраняется тенденция к ухудшению состояния земель и почв. Ежегодно образуется примерно 4 млрд. тонн отходов производства и потребления, из которых 55 - 60 млн тонн составляют твердые коммунальные. Увеличивается количество отходов, которые не вовлекаются во вторичный хозяйственный оборот, а размещаются на полигонах и свалках, что приводит к приведению в негодность продуктивных сельскохозяйственных угодий. Общая площадь загрязненных территорий, находящихся в обороте, составляет около 75 млн. гектаров. Кроме того, во многих регионах Российской Федерации продолжает оставаться неблагоприятной ситуация с качеством воды. От 30 до 40% населения страны регулярно пользуются ресурсами, не соответствующими гигиеническим нормативам».



Необходимость решения данных проблем признана на государственном уровне. 19 апреля этого года Указом президента РФ была утверждена «Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года».



Важно, чтобы недропользователи, в том числе геологоразведочные компании участвовали в решении экологических проблем страны, отметил Р. Горринг. Для Росгеологии работа в данном направлении является одним из ключевых приоритетов.



Другое актуальное для Иркутской области геоэкологическое направление - своевременное и в полном объеме хозяйственно-питьевое водоснабжение крупных городских агломераций региона. В основном сейчас оно базируется на использовании ресурсов реки Ангара. Доля потребления подземных вод составляет чуть более 21%. В соответствии с Перечнем объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на выполнение ГРР, в 2017 - 2018 гг. предприятия холдинга Росгеология выполнят работы по поиску подземных вод в Иркутской области на нескольких перспективных объектах.



Более подробно о проекте ликвидации негативного воздействия на окружающую среду отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, рассказал директор департамента энергетических ресурсов и геоэкологии АО «Росгеология» Альберт Исхаков. Он представил доклад на Секции "Государственная политика сохранения уникальной экосистемы озера Байкал. Системный подход к оздоровлению озера Байкал и Байкальской природной территории".



Проведенный в этом году рекогносцировочный выезд на объект специальной комиссии выявил необходимость переработки проекта, представленного в 2013 году. Росгеология взяла на себя обязательства по корректировке проектно-сметной документации. Уже проведен крупномасштабный отбор проб по разрезу карт, выполнено более 200 экспериментов по отработке различных рецептур, выявлены оптимальные составы для превращения шлам-лигнина в нетоксичный материал, проведены работы по оптимизации стоимостных показателей. Параллельно организован конкурс технических решений для выявления альтернативны вариантов утилизации шлам-лигнина.



Ожидаемый результат реализации проекта - переработка и утилизация отходов с выводом из эксплуатации гидротехнических карт-шламонакопителей и возвратом в хозяйственный оборот более 180 гектаров земли в перспективно привлекательной туристической зоне озера Байкал.



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2017-09-15 05:14:34