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Иркутская область теряет население
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Иркутск. Сибирские новости - Иркутская область продолжает терять жителей за счет миграционных процессов. В последние годы выбывает из региона на 6 - 7 тыс. человек больше, чем приезжает сюда на постоянное жительство.
В 2017 года за полгода выбыло 32,683 тыс. человек, а прибыло только 30,542 тыс., в результате число наших земляков сократилось на 2,141 тыс. человека. сообщает Иркутскстат.
Миграционный отток характерен для большинства муниципальных образований Иркутской области. Прирост отмечен только в 8-ми МО из 42-х.
Максимальный итог - в Иркутском районе, где абсолютный прирост составил около 3 тыс. человек, увеличив численность населения на 2,5%. Небольшая прибавка зафиксирована в Ангарском городском МО, Усть-Илимске, Саянске, Ольхонском и Аларском районах, более заметный результат - в Катангском и Шелеховском. В самом северном, Катангском районе абсолютный прирост невелик (19 человек), но по отношению к немногочисленному населению (3,4 тыс. человек) миграционное пополнение - 0,6% (в пригородном Шелеховском районе - 0,7%).
Другой малочисленный северный район, Мамско-Чуйский, несет заметные миграционные потери, отток в 36 человек по отношению к 4 тыс. жителей составляет 0,9% (всего по области - 0,1%). Еще больше миграционная убыль в МО города Бодайбо и района, за полгода 2,2%. Высокий показатель потерь (0,6 - 0,7%) сложился также в Зиминском, Казачинско-Ленском, Усть-Илимском и Усть-Удинском районах.
Ранее Иркутскстат сообщал, что по данным первого полугодия в Иркутской области была зафиксирована и естественная убыль населения (108 человек) за счет большего количества смертей по сравнению с числом новорожденных. Отрицательным рекордсменом является Мамско-Чуйский район с показателем естественной убыли 8,7 на 1 тыс. населения. Еще в ряде территорий (Братский, Зиминский, Киренский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Усть-Илимский, Чунский районы, Усть-Кутское муниципальное образование) зафиксирована довольно высокая естественная убыль — от 3 до 5 на 1 тыс. человек.
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2017-09-15 05:21:54
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