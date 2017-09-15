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За место в суперфинале «Время танков. Битва взводов» в Иркутске боролись 200 команд

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Иркутск. Сибирские новости - 17 сентября Иркутск примет федеральную серию турниров «Время танков. Битва взводов». Турнир пройдет в Ледовом дворце.

«Время танков. Битва взводов» - серия из шести турниров по World of Tanks в Хабаровске, Владивостоке, Иркутске, Краснодаре, Ростове-на-Дону и суперфинал в Екатеринбурге. В отборочном онлайн-турнире приняли участие 200 команд из Иркутска и Бурятии. Четыре лучшие команды сразятся за место в суперфинале.

Как сообщают организаторы турнира, компания "Дом.ру", помимо командных матчей в формате 3х3 «танкисты» смогут принять участие в личном зачете. В игровую зону для личного зачета доставлено 60 современных компьютеров. Принять участие в виртуальных сражениях сможет любой игрок. Все компьютеры в зоне личного и командного зачета будут работать на высокой скорости и с минимальным пингом. Дополнительно организован свободный доступ к Wi-Fi с зоной покрытия более 7 тыс. кв. м.

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2017-09-15 05:30:04




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