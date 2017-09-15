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Пропавший в Свирске мальчик найдет живым и невредимым

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Иркутск. Сибирские новости - В Свирске Иркутской области волонтеры помогли полицейским разыскать без вести пропавшего ребенка.

Напомним, сообщение о пропаже 10-летнего мальчика поступило накануне от мамы ребенка. Взрослые, обнаружив отсутствие ребенка, стали искать его самостоятельно. Ночью, когда поиски не дали результатов, женщина обратилась в полицию.

Вместе с полицейскими поиском ребенка занимались волонтеры. В результате проделанной поисковой операции разыскиваемый был обнаружен добровольцами недалеко от дома возле многоэтажных домов. Двое друзей, увидев по телевизору ориентировку, решили помочь в розыске несовершеннолетнего. Благодаря своевременно организованным поискам правоохранителям и неравнодушным гражданам удалось вернуть мальчика домой живым и здоровым.

Как рассказал ребенок, ночь он провел у друга. Когда началась вечером буря, он испугался идти домой. Каких-либо травм или видимых телесных повреждений не обнаружено.

Сотрудники полиции благодарят граждан, проявивших участие к судьбе мальчика и помогавших в его розыске. В ближайшее время полицейские поощрят двоих молодых жителей Свирска за оказанную помощь.

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2017-09-15 05:38:44




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