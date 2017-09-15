Пропавший в Свирске мальчик найдет живым и невредимым

Иркутск. Сибирские новости - В Свирске Иркутской области волонтеры помогли полицейским разыскать без вести пропавшего ребенка.



Напомним, сообщение о пропаже 10-летнего мальчика поступило накануне от мамы ребенка. Взрослые, обнаружив отсутствие ребенка, стали искать его самостоятельно. Ночью, когда поиски не дали результатов, женщина обратилась в полицию.



Вместе с полицейскими поиском ребенка занимались волонтеры. В результате проделанной поисковой операции разыскиваемый был обнаружен добровольцами недалеко от дома возле многоэтажных домов. Двое друзей, увидев по телевизору ориентировку, решили помочь в розыске несовершеннолетнего. Благодаря своевременно организованным поискам правоохранителям и неравнодушным гражданам удалось вернуть мальчика домой живым и здоровым.



Как рассказал ребенок, ночь он провел у друга. Когда началась вечером буря, он испугался идти домой. Каких-либо травм или видимых телесных повреждений не обнаружено.



Сотрудники полиции благодарят граждан, проявивших участие к судьбе мальчика и помогавших в его розыске. В ближайшее время полицейские поощрят двоих молодых жителей Свирска за оказанную помощь.



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2017-09-15 05:38:44