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Пенсионерка лишилась более 100 тысяч рублей через соцсети

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Иркутск. Сибирские новости - Вечером 13 сентября в полицию поступило сообщение от 69-летней иркутянки. Пенсионерка сообщила, что аферисты похитили у неё около 120 тыс. руб.

В социальной сети «Одноклассники» пожилой иркутянке пришло сообщение от знакомой. В сообщении женщина написала, что один из ведущих банков страны отмечает юбилей и в честь праздника дарит своим клиентам по 2 тыс. руб. Пенсионерка была приятно удивлена внезапному бонусу и не задумываясь назвала онлайн-собеседнице данные банковской карты и СМС-коды для получения причитающихся денег. После этого у нее были списаны все накопления.

Будьте бдительны! Всё чаще мошенники орудуют при помощи аккаунтов в соцсетях!

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2017-09-15 05:47:22




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