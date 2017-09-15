Лесные пожары действуют в Качугском районе Иркутской области

Иркутск. Сибирские новости - По данным региональной диспетчерской службы Иркутской области, за минувшие сутки, 14 сентября, в регионе на землях лесного фонда обнаружено пять пожаров. Три возгорания на общей площади 6,8 га ликвидированы: в Иркутском, Усольском и Усть-Кутском районах.



В действующем состоянии на утро 15 сентября перешли два очага на площади 13 га, покрытых лесом, и 151 га не лесной территории, оба пожара - в Качугском районе.



В тушении этих возгораний было задействовано 67 человек, в том числе шесть пожарных-десантников, а также 19 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки в Качугском районе вел самолет Ан-2.



По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня чрезвычайный V класс пожарной опасности ожидается в Жигаловском и Усть-Удинском районах. IV - в Киренском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Заларинском и Нукутском районах. III - в Катангском, Качугском, Боханском, Иркутском, Ангарском, Шелеховском, Эхирит-Булагатском, Осинском и Ольхонском районах.



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2017-09-15 06:02:29