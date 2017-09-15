Вничью закончился благотворительный баскетбольный матч «Шаг вместе»

Иркутск. Сибирские новости - Со счетом 66:66 закончился благотворительный баскетбольный матча «Шаг вместе». На поле стадиона «Труд» сразились команды «Иркутская область» и «Звезды форума». Цель мероприятия - оказание помощи детям-инвалидам в приобретении специализированного оборудования, а также привлечение внимания общественности к социальным проблемам детей, нуждающихся в лечении и социальной адаптации.



Напомним, капитаном команды «Иркутская область» стал губернатор Сергей Левченко. "Я обратился к своим друзьям, пригласил их принять участие в этой игре. И вот сегодня они здесь, чтобы помочь больным детям, а также привлечь внимание общественности к проблемам ребятишек, нуждающихся в лечении, реабилитации, социальной адаптации.



Баскетбольный матч «Шаг вместе» - это новая форма благотворительности для Иркутской области, которая позволяет не просто провести яркое и интересное спортивное событие, но и реально помочь тем, кто оказался беззащитным перед болезнью, подарить моменты радости и дать надежду на выздоровление. Вместе мы поможем им", -- сказал губернатор.

Перед началом матча детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям руководитель Фонда Сергея Левченко Наталья Левченко вручила кресла-коляски. "По большому счету неважно, кто победит сегодня в игре.



Главное, что это мероприятие поможет тем, кто нуждается в этом. Нужно сделать все, что в наших силах, чтобы жизнь этих детей была насыщенной и полноценной", - отметила Н. Левченко.



Кроме того, перед матчем для юных спортсменов прошли мастер-классы по баскетболу и боксу.



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2017-09-15 06:37:51