Михаил Щапов: Отсутствие стратегического видения будущего Байкала становится опасным

Иркутск. Сибирские новости - Депутат Государственной Думы Михаил Щапов, выступая на Байкальском международном экологическом водном форуме, подчеркнул необходимость формирования государственной стратегии в отношении Байкала. По его мнению, отсутствие четкой парадигмы развития Байкальской природной территории уже привело к бессистемному формированию правовой базы, регулирующей охрану озера Байкал и деятельность на БПТ, и как следствие к большому числу противоречий между законами и подзаконными актами.



Депутат обратил внимание участников форума на то, что Байкал - уникальный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО не только в силу его природной ценности, но и ввиду степени освоенности побережья. В центральной экологической зоне Байкальской природной территории проживают более 130 тыс. человек.



"Ни до, ни после включения его в список Всемирного наследия ни одна страна не брала на себя охранные обязательства по отношению к такому огромному участку своей территории, с таким населением и экономической активностью. Необходимо систематизировать и обсудить этот опыт на международной площадке", - отметил депутат.

Однако до сих пор у государства нет четкого видения будущего Байкала и прилегающей территории. Поэтому сформированная на сегодня правовая база полна противоречий и пробелов.



"Яркий пример такого пробела: нигде законодательно не определено, что такое «территория, занимаемая объектом всемирного природного наследия». Но это не мешает различным органам "применять" данное понятие по своему усмотрению. Так, в Ольхонском районе на него и статью 27 Земельного кодекса РФ ссылается прокуратура района, оспаривая законность предоставления земель в собственность гражданам. На него же ссылаются и регистрирующие органы, отказывая в регистрации права собственности на земельный участок", - сообщил М. Щапов.



Он также указал на то, что значительная часть правовой базы - это постановления, приказы и инструкции министерств и ведомств, которые часто не имеют научного обоснования, вообще не обсуждаются публично.



"При их принятии не проводится аудит правовой базы, отсюда нестыковки с другими документами, дублирование, слабая правоприменительная практика. Пример тому: шестьдесят третий приказ минприроды РФ, более известный как приказ «о дистиллированной воде». Как показала практика, нормативы, утвержденные приказом, недостижимы на практике. А Росприроднадзор, требуя обеспечить очистку сточных вод, запрещает установку локальных очистных, потому что они не удовлетворяют существующим нормативам", - подчеркнул депутат.



В своём выступлении М. Щапов сделал акцент на то, что в существующей правовой базе объектом регулирования и охраны является сам Байкал, но ни в одном документе объектом охраны не являются интересы населения, проживающего на берегах Байкала. Поэтому местное население живет в условиях тотальных ограничений и обязательств, серьезно осложняющих повседневную жизнь. Однако системы компенсаций этих ограничений и дополнительных расходов, связанных с ними не существует.



Депутат напомнил, что согласно поручениям президента, будут внесены некоторые правки в существующие законы. Но, по его мнению, необходим более масштабный аудит правовой базы по Байкалу.



"Мы наглядно убедились, что без стратегического видения будущего Байкала мы рискуем снова получить противоречивое, полное пробелов регулирование. Считаю, что самое главное сейчас - разработка Стратегии развития Байкальской природной территории, на которую будут нанизываться законы, планы развития, территориального планирования и так далее. Отмечу, что уже проделана масштабная и глубокая работа по проекту «Великое озеро Великой страны». Будет странно не учитывать этот труд. Откладывать формирование стратегического видения будущего Байкальской природной территории уже нельзя. Сейчас мы пришли к той точке, когда его отсутствие становится просто опасным", - резюмировал М. Щапов.



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2017-09-15 06:50:40