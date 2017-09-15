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Авиакомпания «ИрАэро» открыла новые направления из Красноярска

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Иркутск. Сибирские новости - Авиакомпания «ИрАэро» сообщает об открытии новых направлений из Красноярска. В рамках осенне-зимней навигации авиакомпания начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Красноярска в Иркутск, Омск, Краснодар, Магадан.

Авиарейсы будут осуществляться по следующему расписанию:

Рейс РД-213 Красноярск (вылет 14:10) - Омск (прилет 14:50/вылет 15:50) - Краснодар (прилет 17:30).
Рейс РД-214 Краснодар (вылет 18:30) - Омск (прилет 01:50/вылет 02:50) - Красноярск (прилет 05:30).
Рейс РД-249/250 Красноярск (вылет 02:00) - Магадан (прилет 09:20/вылет 10:20) - Красноярск (прилет 11:40).
Рейс РД-113 Красноярск (вылет 22:10) - Иркутск (прилет 00:30/вылет 02:00) - Магадан (прилет 09:20).
Рейс РД-114 Магадан (вылет 10:40) - Иркутск (прилет 12:00/вылет 13:50) - Красноярск (прилет 14:10).

Время указано местное для всех аэропортов вылетов.

Перевозка пассажиров будет осуществляться на воздушных судах SSJ-100.

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2017-09-15 06:55:18




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