Студенты-добровольцы получили Благодарственные письма губернатора 05:03 - Иркутск. Сибирские новости - Студенты, которые весной этого года участвовали в профилактических акциях, …

Росгеология примет участие в решении экологических проблем Байкальского региона 05:14 - Иркутск. Сибирские новости - С докладом о вкладе геологоразведочной деятельности в обеспечение экологической …

За место в суперфинале «Время танков. Битва взводов» в Иркутске боролись 200 команд 05:30 - Иркутск. Сибирские новости - 17 сентября Иркутск примет федеральную серию турниров «Время танков. …

Пропавший в Свирске мальчик найдет живым и невредимым 05:38 - Иркутск. Сибирские новости - В Свирске Иркутской области волонтеры помогли полицейским разыскать без …

Пенсионерка лишилась более 100 тысяч рублей через соцсети 05:47 - Иркутск. Сибирские новости - Вечером 13 сентября в полицию поступило сообщение от 69-летней иркутянки. …

Лесные пожары действуют в Качугском районе Иркутской области 06:02 - Иркутск. Сибирские новости - По данным региональной диспетчерской службы Иркутской области, за минувшие …

Заметки на полях

В пятницу ночью в Иркутске пройдет дождь Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, утром при прояснении туман.

Эксклюзив

Главврач МСЧ № 2: мы делаем все, чтобы повысить качество медицинской помощи ( 29 ) Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.

А. Гимельштейн: Я отвечаю за каждое слово, опубликованное в газете «Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.

Обзоры рынков

Специалисты со средним профобразованием наиболее востребованы в Иркутской области Иркутск. Сибирские новости - На рынке труда Иркутской области на период до 2028 года общая потребность организаций региона в работниках составит 188 тыс. человек.

Актуально

Есть полмиллиарда! В Коршуновском карьере добыли 500 миллионов тонн железной руды с начала эксплуатации месторождения.

РУСАЛ поддержал шесть проектов братчан по озеленению города В Братске подведены итоги грантового конкурса РУСАЛа в рамках второго этапа экологического марафона «Зеленая волна». На реализацию шести проектов братчан по озеленению города компания выделит около 60 тысяч рублей.

Пресс-релиз

«Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения в ходе единого дня голосования «Ростелеком» подвел итоги реализации проекта по созданию системы видеонаблюдения на избирательных участках (далее УИК) и территориальных избирательных комиссиях (далее ТИК) для единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Система отработала штатно, без сбоев. Превышения нагрузки на сети, а также DDOs-атак на портал webvyboryedg.ru зафиксировано не было.

Летом 2017 года клиенты ВТБ в Иркутске активно пользовались кредитами и гарантиями ВТБ в Иркутске подвел итоги работы за летний период текущего года. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 сентября составил 15,87 млрд рублей, пассивный портфель - 20,07 млрд рублей, портфель документарных сделок – 2,47 млрд рублей.