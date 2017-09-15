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Эксперт: появление сакситоксина в Байкале связано с лесными пожарами

Фото: Заповедное Прибайкалье
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Иркутск. Сибирские новости - Появление сакситоксина - паралитического яда моллюсков - в акватории Байкала связано с сильными лесными пожарами вокруг озера в последние годы. Об этом 14 сентября в ходе Байкальского экологического водного форума сообщил директор Лимнологического института (ЛИН) СО РАН Андрей Федотов.

«Увеличилось содержание токсинов, продуцируемых цианобактериями. Эта проблема, на наш взгляд, связана с пожарами. Последние годы регион горит достаточно сильно. Продукты горения становятся питательной средой для этих бактерий», - сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта.

Впервые об обнаружении сакситоксина в воде Байкала ученые сообщали в конце 2015 года. Тогда говорилось, что речь идет о его присутствии в незначительных количествах на байкальских губках в прибрежной полосе озера. По словам А. Федотова, пораженность эндемика озера - байкальских губок (считаются естественными фильтрами воды) - наблюдается уже повсеместно, и это «одна из самых загадочных байкальских проблем», которая не связана, как считалось ранее, с экспансией нитчатой водоросли спирогиры.

«В некоторых местах на Байкале нитчатая водоросль спирогира уже погружается на глубину 30 м. Это к вопросу о температурном факторе. Есть одна теория, которая говорит, что вода прогревается в прибрежной зоне, и это способствует развитию водоросли, но на глубине 30 м вода уже так прогреваться не может», - отметил ученый.

По его словам, все эти изменения исследователи наблюдают в мелководной зоне Байкала, она занимает всего 5%. «Можно говорить, что практически весь Байкал, его 95% еще стабильны», - добавил А. Федотов.

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2017-09-15 12:37:11




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