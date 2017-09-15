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Началась подача тепла в социальные учреждения Иркутска

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Иркутск. Сибирские новости - Началась подача тепла в социальные учреждения Иркутска. Об этом мэру Иркутска Дмитрию Бердникову доложила председатель комитета городского обустройства Елена Федорова во время выезда главы города в микрорайон Зеленый. Мэр осмотрел участки тепловых сетей военного городка, на которых начался ремонт.

Напомним, министерство обороны РФ передало на баланс муниципалитета сети теплоснабжения и горячего водоснабжения мкр. Зеленый. Администрацией города совместно с ПАО «Иркутскэнерго» проведены работы по их обследованию для определения наиболее критических участков, начаты аварийно-восстановительные работы. Всего на эти цели будет направлено около 18 млн руб. В сентябре и октябре 2017 года будет проведена перекладка 650 м тепловой сети, заменено 30 штук запорной арматуры. В настоящее время к системе теплоснабжения микрорайона Зеленый подключены четыре социальных объекта, в том числе школа № 31, детский сад № 172, детская поликлиника № 9, детская школа искусств № 8, а также 52 многоквартирных жилых дома.

Е. Федорова также отметила, что многоквартирные дома города будут подключены к централизованной системе теплоснабжения до 20 сентября.

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2017-09-15 12:57:04




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