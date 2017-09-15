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Требования об охране жизни и здоровья детей нарушали 27 образовательных учреждений в Нижнеудинском районе

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Иркутск. Сибирские новости - Нижнеудинская межрайонная прокуратура проверила соблюдение требований законодательства о здравоохранении в образовательных учреждениях Нижнеудинска, Нижнеудинского района и Алзамая. Так, выяснилось, что в 27 образовательных организациях не соблюдаются требования законодательства об охране жизни и здоровья детей, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, не принимаются меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся.

«Не соблюдается режим обеззараживания и очистки воздуха с применением бактерицидных облучателей, не обеспечено наличие бактерицидных облучателей, прошедших проверку медицинского техника и разрешенных к применению, в том числе эксплуатирующихся в присутствии людей», - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В связи с этим в суд направлено 27 исковых заявлений с требованием обеспечить соблюдение режима обеззараживания и очистки воздуха с применением технологий, прошедших оценку и разрешенных к применению в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического нормирования. Требования прокуратуры суд удовлетворил.

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2017-09-15 13:02:06




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