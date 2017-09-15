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Ремонт 500 - 600 домов в год намерен проводить Фонд капремонта МКД Иркутской области
14:07 - Иркутск. Сибирские новости - В 2017 году в Иркутской области уже проведено визуальное обследование более …
Депутаты Законодательного Собрания приняли участие в Братском экономическом форуме
14:00 - Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания приняли участие во II Братском экономическом …
Работы в рамках проекта «Безопасные дороги» завершены на 46 объектах Иркутской области
13:54 - Иркутск. Сибирские новости - Работы на 46 объектах в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные …
Выставочный проект «Отоваренная мечта» о советском дефиците пройдет в Иркутске
13:26 - Иркутск. Сибирские новости - С 22 сентября по 26 ноября 2017 года в галерее Виктора Бронштейна пройдет …
Объекты инфраструктуры по программе устойчивого развития села должны быть сданы в Иркутской области до 1 декабря
13:20 - Иркутск. Сибирские новости - До 1 декабря от муниципальных образований должны поступить акты ввода объектов …
Более 8,9 млн пассажиров отправлено со станций ВСЖД
13:15 - Иркутск. Сибирские новости - За восемь месяцев 2017 года на ВСЖД перевезено более 8,9 млн пассажиров. …
Движение по нескольким улицам Иркутска будет временно ограничено
13:11 - Иркутск. Сибирские новости - Движение по нескольким улицам Иркутска будет временно ограничено.Так, с …
Требования об охране жизни и здоровья детей нарушали 27 образовательных учреждений в Нижнеудинском районе
13:02 - Иркутск. Сибирские новости - Нижнеудинская межрайонная прокуратура проверила соблюдение требований законодательства …
Началась подача тепла в социальные учреждения Иркутска
12:57 - Иркутск. Сибирские новости - Началась подача тепла в социальные учреждения Иркутска. Об этом мэру Иркутска …
Эксперт: появление сакситоксина в Байкале связано с лесными пожарами
12:37 - Иркутск. Сибирские новости - Появление сакситоксина - паралитического яда моллюсков - в акватории Байкала …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в субботу ожидаются небольшие и умеренные дожди, в северных районах небольшие, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - На рынке труда Иркутской области на период до 2028 года общая потребность организаций региона в работниках составит 188 тыс. человек.
Актуально
В Иркутске есть место, куда ежедневно устремляются сотни горожан и гостей города. Это Центральный рынок.
В Коршуновском карьере добыли 500 миллионов тонн железной руды с начала эксплуатации месторождения.
Пресс-релиз
«Ростелеком» подвел итоги реализации проекта по созданию системы видеонаблюдения на избирательных участках (далее УИК) и территориальных избирательных комиссиях (далее ТИК) для единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Система отработала штатно, без сбоев. Превышения нагрузки на сети, а также DDOs-атак на портал webvyboryedg.ru зафиксировано не было.
ВТБ в Иркутске подвел итоги работы за летний период текущего года. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 сентября составил 15,87 млрд рублей, пассивный портфель - 20,07 млрд рублей, портфель документарных сделок – 2,47 млрд рублей.
С 9 по 10 сентября в городе Иркутске состоялся V Международный турнир по волейболу – 2017 на кубок Иркутской нефтяной компании.